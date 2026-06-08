Irán culpa a EEUU por los últimos enfrentamientos armados con Israel

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas circulan cerca de una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en una calle de Teherán, Irán

​Los intercambios de ataques durante la noche entre Irán e Israel no ‌harán más que ‌agravar un "proceso diplomático ya de por sí caótico" con Estados Unidos, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien añadió que Teherán mantenía un cruce de ​mensajes con Washington ⁠en un clima de "extrema desconfianza".

Baghaei dijo ‌que las acciones de Israel ⁠en Líbano, se llevaran ⁠a cabo con el conocimiento y consentimiento de Estados Unidos o sin ellos, tenían como ⁠objetivo sabotear la diplomacia. Dijo ​que Washington, como parte del ‌alto el fuego del ‌8 de abril, tenía responsabilidad directa ⁠por cualquier violación, incluidos los ataques atribuidos a Israel, y añadió que el mundo debería preocuparse por un conflicto ​regional más ‌amplio.

"Estados Unidos es directamente responsable de cualquier acción que el régimen sionista (Israel) emprenda en relación con la violación de la paz y la ⁠seguridad regionales contra Irán", dijo Baghaei.

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Afirmó que la visita del ministro del Interior de Pakistán a Teherán el domingo formaba parte de los esfuerzos por continuar los intercambios indirectos con Washington.

Por otra parte, Baghaei dijo ‌que Irán respondería a cualquier resolución en su contra en la reunión de esta semana de la Junta de Gobernadores del organismo de control nuclear de la ONU.

Acusó ‌al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, de ignorar las realidades ‌del conflicto ⁠y de mantener opiniones políticas sesgadas que perjudican la legitimidad ​del organismo.

Con información de Reuters