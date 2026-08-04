Incertidumbre por las negociaciones entre EEUU e Irán tras el ataque a un buque

Una valla publicitaria que muestra al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con el mensaje "Se ahogarán en el mar de la venganza de la nación iraní", en un edificio de Teherán, Irán

Las señales contradictorias ​procedentes de Estados Unidos e Irán sobre el estado de las negociaciones para poner fin a su guerra, que ya dura cinco meses, aumentaron la incertidumbre este martes, mientras que el ataque más ‌reciente contra buques en el estrecho de Ormuz ‌puso de relieve los riesgos para los flujos energéticos mundiales.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el lunes que las negociaciones estaban en marcha y advirtió de que era la "última oportunidad" para que Teherán firmara un buen acuerdo, pero Irán negó que se estuvieran celebrando o se previeran negociaciones.

"Se están llevando a cabo en este mismo momento", dijo Trump a los periodistas en un acto celebrado en el Despacho Oval cuando se le preguntó por el estado de las negociaciones, y añadió que las partes estaban dialogando a petición de Irán, Arabia ​Saudita, Emiratos Árabes Unidos y ⁠Qatar, entre otros.

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"Esta es la última oportunidad que tienen (Irán) para firmar un buen acuerdo".

Estos comentarios se produjeron ‌tras la decisión tomada por Trump durante el fin de semana de suspender los "ataques masivos" ⁠que, según él, había autorizado contra Irán, dado que iban ⁠a celebrarse las conversaciones, repitiendo así un patrón en el que ha prometido ataques de gran envergadura para luego cancelarlos.

El lunes por la mañana, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que no se ⁠estaban llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos y que no había reuniones programadas.

Irán no tenía ​previsto acoger a delegaciones extranjeras ni enviar negociadores al extranjero en los próximos ‌días, añadió.

Baghaei añadió que todos los negociadores iraníes se ‌encontraban en el país, salvo el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, que se encontraba realizando ⁠una peregrinación religiosa en Irak. Las únicas conversaciones en curso, señaló, eran las conversaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz.

La actividad marítima en el golfo Pérsico no hizo más que reforzar el actual enfrentamiento, ya que Irán prácticamente había bloqueado el tránsito por esta ruta vital —por la que circula una quinta parte de los ​envíos mundiales de ‌petróleo crudo y gas natural— antes de que fuera bloqueada durante la guerra.

Un buque de carga comunicó que había sido alcanzado por un proyectil desconocido cerca del estrecho, frente a la costa de Omán, según informó la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El tráfico por el estrecho de Ormuz siguió siendo en gran medida escaso: tres ⁠petroleros y tres graneleros formaban parte de los seis buques que transitaron por el estrecho el lunes, frente a los siete del día anterior, según datos de Kpler.

LAS BOLSAS SUBEN Y EL PETRÓLEO BAJA ANTE LAS ESPERANZAS DE UNA SOLUCIÓN

Aun así, las esperanzas de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán se estuvieran aliviando de nuevo hicieron bajar los precios del petróleo, mientras que los principales índices bursátiles subieron el lunes.

Los futuros del crudo Brent cayeron alrededor de un 7%, hasta situarse en unos 83,77 dólares el barril, mientras que el Dow cerró en un máximo histórico. Tanto las bolsas ‌asiáticas como los precios del petróleo avanzaban ligeramente el martes.

Autoridades y analistas del golfo Pérsico afirman que Irán apuesta por poder resistir más que Washington convirtiendo las rutas comerciales, las vías marítimas y la infraestructura energética de Oriente Medio en puntos de presión que aumenten de forma constante el costo del enfrentamiento.

Espera que dicha estrategia convenza a Estados Unidos y a sus aliados de que contener la crisis resulta más costoso que ceder a las exigencias de Irán respecto ‌al estrecho de Ormuz.

"Su gran ventaja es que pueden perjudicar a los Estados de la región y a la economía mundial", dijo Michael Knights, del Washington Institute.

En una publicación en Truth Social el lunes por la tarde, Trump calificó a ‌los dirigentes iraníes de "increíblemente hipócritas" ⁠y señaló que habían solicitado una reunión y que se habían programado más conversaciones para un "futuro inmediato".

También reiteró su afirmación de que la Armada de EEUU tenía el control total ​sobre el estrecho de Ormuz.

"¡'El muro de acero de Estados Unidos'! Nada llega a Irán, a menos que nosotros queramos, y nada pasará, a menos que se alcance un acuerdo o una rendición total", escribió.

Con información de Reuters