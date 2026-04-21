Volkswagen equipará sus autos en China con "agentes de IA", en intento de actualización tecnológica

Volkswagen en Auto China en Pekín

Por Ju-min Park ​y Rachel More

PEKÍN, 21 abr (Reuters) - El Grupo Volkswagen anunció el martes que tiene previsto equipar sus nuevos ‌vehículos fabricados para ‌China con "agentes" de inteligencia artificial a partir del segundo semestre de este año, en un intento por ponerse al día con la tecnología avanzada que ofrece el mayor mercado automovilístico del mundo.

El gigante alemán se está esforzando por competir con los fabricantes de automóviles chinos, ​que están marcando ⁠un ritmo más rápido en materia de electrificación, ‌funciones digitales, precios y velocidad de desarrollo.

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En ⁠un evento celebrado en Pekín ⁠antes del inicio del salón del automóvil anual a finales de esta semana, Volkswagen anunció que, a partir de ⁠la segunda mitad de este año, incorporará "agentes de ​IA a bordo" en los vehículos ‌que utilicen su arquitectura electrónica ‌exclusiva para China.

Esta tecnología permitiría una "interacción muy intuitiva y ⁠similar a la humana" entre el vehículo y el conductor, al tiempo que garantizaría una "sólida protección de los datos personales". A diferencia de un asistente ​de voz ‌que responde a preguntas sencillas, los agentes de IA pueden gestionar tareas y procesos de toma de decisiones más complejos, según la empresa.

El máximo responsable de Volkswagen en China, Ralf Brandstaetter, ⁠declaró a Reuters tras el evento que, con esta tecnología, el auto puede buscar el restaurante mejor valorado de una zona determinada y, a continuación, realizar y confirmar la reserva por sí mismo. Luego puede llevar al conductor al restaurante y organizar el aparcamiento, añadió.

Volkswagen está tratando de reposicionarse ‌en el país como una empresa con una estrategia de vehículos eléctricos e inteligentes específica para China, en lugar de un fabricante tradicional con una fuerte presencia en el sector de la combustión interna.

En lo que denomina ‌su "mayor ofensiva de movilidad eléctrica de la historia" en China, el grupo tiene previsto lanzar más de 20 nuevos vehículos ‌electrificados, lo que ⁠supondrá un total de 50 nuevos modelos en el mercado para 2030.

El director general ​del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, declaró en el evento que los lanzamientos de modelos y los planes tecnológicos envían un mensaje claro: "Hemos vuelto".

(Editado en español por Carlos Serrano)