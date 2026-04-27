Human Rights Watch insta a la FIFA a promover una "tregua del ICE" durante el Mundial

FOTO ARCHIVO ILUSTRATIVA-Manifestantes sostienen pancartas fuera del Depósito de Reclutas del Cuerpo de Marines de EEUU en medio de informes de actividad de ICE en Parris Island, Carolina del Sur

La ​FIFA debería presionar a Estados Unidos para que establezca una "tregua del ICE" durante el Mundial, lo que incluiría una garantía de que las autoridades se abstendrán de llevar a cabo operaciones ‌de control migratorio en los partidos ‌y recintos deportivos, dijo el lunes Human Rights Watch (HRW).

La Copa del Mundo -la primera edición del torneo en la que participarán 48 equipos- será coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha sido el rostro de la campaña de mano dura contra la inmigración y las deportaciones llevada a cabo por la administración del presidente Donald Trump.

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Los grupos de derechos humanos han condenado esta campaña, afirmando que ha dado ​lugar a violaciones de la ⁠libertad de expresión y del derecho a un proceso justo, y ha creado un entorno inseguro, ‌especialmente para las minorías. Trump presenta sus medidas como necesarias para mejorar la ⁠seguridad nacional y frenar la inmigración ilegal.

"La FIFA debe actuar ⁠con urgencia para abordar los riesgos de abusos contra los derechos humanos de los deportistas, los aficionados y los trabajadores", afirmó HRW en un informe. "Una medida concreta que debería tomar es trabajar para persuadir a ⁠la administración Trump de que establezca una 'tregua del ICE'".

"Gianni Infantino y sus colegas de la FIFA ​deberían utilizar su influencia para exigir a la administración Trump que ‌haga lo correcto por el bien de los partidos", ‌añadió.

HRW solicitó "retirar las prohibiciones de viaje discriminatorias, abstenerse de llevar a cabo operaciones abusivas de ⁠control de inmigración en los recintos de la Copa del Mundo y sus alrededores, proteger los derechos de los niños y comprometerse a defender la libertad de reunión y de expresión".

TREGUA OLÍMPICA

La idea se inspira en la "tregua olímpica", una tradición que se remonta a la antigua Grecia, cuando las ciudades-estado en guerra ​suspendían las hostilidades ‌para que los atletas y los espectadores pudieran viajar con seguridad a los Juegos.

"La Copa del Mundo será sin duda uno de los eventos más grandiosos y espectaculares de la historia de la humanidad, atrayendo a millones de aficionados de todo el mundo a las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos", declaró a Reuters el portavoz de la Casa ⁠Blanca, Davis Ingle.

"El presidente Trump se centra en garantizar que esto no solo sea una experiencia increíble para todos los aficionados y visitantes, sino también la más segura de la historia, y ninguna cantidad de ridículas tácticas de miedo impulsadas por grupos activistas liberales y los medios de comunicación de izquierda cambiará eso".

La preocupación se intensificó el jueves cuando varios grupos de activistas publicaron una advertencia de viaje en la que alertaban de que los visitantes que viajaran a Estados Unidos para el Mundial podrían enfrentarse a detenciones arbitrarias o a la deportación, ‌entre otros abusos contra los derechos humanos.

Según la advertencia, los aficionados, jugadores, periodistas y otros visitantes podrían sufrir discriminación racial, registros de dispositivos electrónicos o correr el riesgo de sufrir tratos crueles o inhumanos si acaban en centros de detención de inmigrantes.

Las advertencias del jueves se produjeron tras una declaración de Amnistía Internacional en marzo en la que se afirmaba que el torneo se está alejando del evento "seguro, libre e inclusivo" ‌prometido por la FIFA.

HRW también afirmó que había escrito a Infantino solicitando detalles sobre los nominados, los jueces, los términos de referencia y el proceso de selección para el primer premio de la paz de la FIFA.

Trump recibió ‌el premio en diciembre ⁠por lo que, según el organismo rector del fútbol mundial, fueron sus esfuerzos por promover el diálogo y la distensión en zonas conflictivas de todo el mundo.

"Al inventarse ​este premio, Infantino corre el riesgo de convertir la Copa Mundial (...) en otro evento más de 'sportswashing' en un mundo que ya tiene demasiados", añadió HRW.

Reuters se ha puesto en contacto con la FIFA y el ICE para recabar sus comentarios.

(Reportaje de Pearl Josephine Nazare en Bangalore. Editado en español por Raúl Cortés Fernández)