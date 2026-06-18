Hegseth anuncia una revisión de tropas de EEUU en Europa y critica a algunos aliados

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asiste a una reunión del Consejo del Atlántico Norte (NAC) durante la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el jueves una nueva revisión del despliegue de tropas estadounidenses en Europa y amenazó con retener parte de las cuotas de Estados Unidos a la OTAN si los aliados que ‌se "aprovechan del sistema" no cumplían con sus compromisos de ‌gasto en defensa.

Hegseth, en su intervención ante los ministros de Defensa en la sede de la OTAN en Bruselas, dijo que la revisión estadounidense duraría hasta seis meses e incluiría consultas con el Congreso de Estados Unidos, que ha establecido por ley un número mínimo de efectivos estadounidenses en Europa.

Aunque no dijo explícitamente que la revisión pudiera dar lugar a reducciones en el despliegue de fuerzas estadounidenses en Europa, subrayó que el objetivo sería impulsar al continente a hacer más, al tiempo que se garantiza que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan cumplir sus compromisos globales.

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"Que no quepa duda: esta será una revisión en toda regla. Estará diseñada para garantizar que la OTAN avance con rapidez ​y de forma irreversible hacia un ⁠liderazgo europeo, asumiendo la responsabilidad principal de la defensa de Europa", afirmó Hegseth.

Hegseth también criticó duramente a los aliados que no apoyaron ‌a Estados Unidos durante su guerra con Irán, después de que algunos denegaran a Estados Unidos los derechos de ⁠uso de bases y de sobrevuelo para actividades relacionadas con la guerra.

Afirmó que ⁠la revisión estadounidense garantizaría que se aseguraran los derechos de Estados Unidos a establecer bases y sobrevolar el territorio.

Sus comentarios se produjeron mientras los países de la alianza se apresuraban a cubrir las carencias en sus fuerzas de crisis —las capacidades nacionales comprometidas con la alianza transatlántica en ⁠caso de emergencia— después de que Washington recortó algunas contribuciones con efecto inmediato.

Estados Unidos comunicó el mes pasado a sus ​aliados que había decidido reducir el conjunto de capacidades militares estadounidenses a disposición de la alianza ‌en caso de crisis, lo que suscitó preguntas urgentes mientras los ‌líderes se preparan para la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara los días 7 y 8 de julio.

La ⁠medida tiene por objeto poner fin gradualmente a una "codependencia malsana" respecto a las fuerzas estadounidenses, ya que Washington se enfrenta a la posibilidad de conflictos simultáneos en múltiples teatros de operaciones, según el comandante en jefe de la OTAN, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexus Grynkewich.

Al llegar a una reunión con sus homólogos en la sede de la OTAN en Bruselas, Hegseth dijo que Estados Unidos sería ​franco, tanto en público ‌como en privado, con respecto a los países que deben esforzarse más para cumplir sus compromisos.

"Hay algunos que aún tienen que esforzarse más, y seremos francos al respecto, tanto en privado como en público. Creo que eso es importante: que los amigos sean sinceros entre sí", dijo Hegseth.

"La OTAN 3.0 es el reconocimiento, tras la Guerra Fría, de que debe volver a ser una alianza militar de línea dura con capacidades militares reales, capaces de ejercer una disuasión aquí mismo, en ⁠el continente, y de asumir el liderazgo en la defensa convencional de Europa".

"ES URGENTE"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció que la reducción de las contribuciones de Estados Unidos a las fuerzas de crisis de la OTAN ya ha entrado en vigor.

"Ayer surgió la pregunta: ¿es esto inmediato o no? Es inmediato", dijo a los periodistas.

"Sin embargo, la razón por la que me cuesta un poco afirmarlo es que se trata de una herramienta de planificación. ¿Qué pasaría en la realidad? Si estallara una guerra... todos los aliados, incluidos los Estados Unidos, harían todo lo posible para garantizar que podamos librar la guerra".

Algunos ministros detallaron sus ofertas para aumentar sus contribuciones al fondo de crisis de la OTAN al llegar a la reunión de ‌Bruselas.

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, dijo que su país contribuiría en mayor medida a las fuerzas de crisis de la OTAN para ayudar a sustituir algunas capacidades estadounidenses, entre otras cosas con aviones de combate F-16 y drones MQ-9B SkyGuardian.

"Habrá intensos debates sobre quién hace qué, pero puedo decir que Bélgica está contribuyendo", afirmó el ministro.

Cubrir otras carencias llevará más tiempo, ya que los europeos carecen de armas como los misiles de ataque en profundidad, lo que ha llevado al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, a pedir un proceso sincronizado para evitar "peligrosas carencias de capacidades ‌en Europa".

"Resulta difícil y peligroso para la seguridad del territorio de la OTAN en Europa que se retiren capacidades muy rápidamente sin tener claro cuándo podrán compensarse", advirtió, citando el ataque de largo alcance como una de las capacidades difíciles de sustituir.

"En ese ámbito, necesitaremos soluciones provisionales o tiempo antes de ‌su retirada. Esto deberá negociarse con ⁠nuestros socios estadounidenses. En general, podremos compensar gran parte de ello, pero necesitaremos algo más de tiempo", afirmó Pistorius.

Estados Unidos no ha revelado públicamente los detalles de sus recortes, pero estos abarcan desde aviones de reabastecimiento hasta ​cazas, drones y buques, según las cifras facilitadas a Reuters por una fuente militar.

El número de aviones de combate estadounidenses F-15 y F-15E a disposición de la OTAN se reducirá en un tercio, a 99, y el número de drones MQ-4 y MQ-9 Reaper, a la mitad, a 12, según la fuente.

Con información de Reuters