El calentamiento global está llevando al planeta al límite, dice Secretario General de la ONU

FOTO DE ARCHIVO: El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, asiste a una rueda de prensa en el hotel Movenpick, en Beirut

oct (Reuters) -El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió el miércoles que el calentamiento global está llevando al planeta al límite e instó a los países a poner en marcha sistemas de alerta de catástrofes para proteger a la población de los fenómenos meteorológicos extremos.

"Cada uno de los últimos diez años ha sido el más caluroso de la historia. El calor de los océanos está batiendo récords mientras diezma los ecosistemas. Y ningún país está a salvo de incendios, inundaciones, tormentas y olas de calor", dijo a los delegados en la conferencia extraordinaria de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU que se celebra en Ginebra con motivo de su 75º aniversario.

Guterres instó a los países a movilizar fondos para hacer posible un sistema mundial de vigilancia, conocido como Sistemas de Alerta Temprana, que proteja a la población de los fenómenos meteorológicos extremos.

"Permiten a los agricultores proteger sus cosechas y su ganado. Permiten a las familias evacuar con seguridad. Y protegen a comunidades enteras de la devastación", dijo Guterres.

Recibir un aviso 24 horas antes de un fenómeno peligroso puede reducir los daños hasta en un 30%, añadió.

Más del 60% de los países han introducido Sistemas de Alerta Temprana multirriesgo desde que Guterres lanzó una iniciativa en 2022 para que todos los países los tuvieran implantados en 2027.

En las últimas cinco décadas, los peligros relacionados con el tiempo, el agua y el clima han matado a más de dos millones de personas, y el 90% de esas muertes se produjeron en países en desarrollo, dijo la OMM el lunes.

Con información de Reuters