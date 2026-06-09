Guterres, secretario general de la ONU, pide el fin de la violencia en Oriente Medio

FOTO DE ARCHIVO: Tratado de No Proliferación Nuclear en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York.

El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró el martes que estaba "profundamente ‌alarmado" por la nueva ‌escalada de violencia en Oriente Medio y pidió a Israel que reabriera los pasos fronterizos hacia Gaza.

"Todos los ataques deben cesar de inmediato. Los altos el fuego en el Líbano, Irán y Gaza deben respetarse plenamente", afirmó en una publicación en X.

Israel atacó ​objetivos en Irán ⁠el lunes por primera vez desde el ‌alto el fuego de abril, después de ⁠que Irán lanzara misiles contra ⁠Israel en lo que Teherán calificó como represalia por los ataques israelíes contra la capital libanesa.

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Tanto Israel como ⁠Irán pusieron fin al intercambio de ataques ​el lunes, poco después de que ‌Trump les ordenara que dejaran ‌de disparar, aunque ambos dejaron la puerta abierta ⁠a una posible reanudación.

El enfrentamiento más directo entre ambos países desde abril amenazaba con echar por tierra los esfuerzos de Washington por alcanzar un ​acuerdo con ‌Teherán para poner fin a su guerra, que ya dura más de tres meses.

Guterres también afirmó que Israel debería abrir los pasos fronterizos que ha cerrado hacia Gaza para ⁠permitir el flujo de ayuda humanitaria.

"También me preocupa profundamente la decisión de Israel de cerrar los pasos fronterizos hacia Gaza y reitero mi llamamiento a la reapertura inmediata de todos los pasos para garantizar el paso rápido, seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria ‌a gran escala en toda Gaza", afirmó.

El alto el fuego entre Israel y Hamás, negociado por Estados Unidos y en vigor desde octubre de 2025, incluye garantías de un aumento de la ayuda.

Israel y Hamás ‌se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violar la tregua. Los ataques israelíes han causado la muerte de ‌más de ⁠950 personas desde la tregua, según las autoridades sanitarias, mientras que Israel afirma que ​cuatro soldados fueron asesinados por militantes durante el mismo periodo.

(Reportaje de Susan Heavey y Katharine Jackson; edición de Doina Chiacu, Editado en español por Juana Casas )