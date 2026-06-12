Grupos de la sociedad civil israelí y palestina instan a no renunciar a la solución de dos Estados

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, habla con miembros de los medios de comunicación el día en que el Tribunal Supremo escucha una petición que busca obligar al primer ministro Benjamin Netanyahu a destituirlo

​Grupos de la sociedad civil israelí y palestina se reunirán este viernes en Francia para instar a la comunidad internacional a no abandonar la solución de dos ‌Estados, en un momento en que ‌París trata de mantener vivo el tema en un escenario de guerra en Oriente Medio.

La reunión, a la que asistirán ministros de Asuntos Exteriores y altos funcionarios de decenas de países, conmemora el primer aniversario de la Declaración de Nueva York, respaldada por la ONU, que estableció una hoja de ruta hacia la creación de un Estado palestino y llevó a una decena de países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, a reconocer ​un Estado palestino.

"Dada la ⁠situación actual en la región, marcada por conflictos aparentemente interminables, demasiadas víctimas civiles y ‌un ciclo de violencia, y a la luz del estancamiento en la ⁠aplicación del alto el fuego en Gaza... creemos ⁠que esta conferencia es ahora más esencial y urgente que nunca", dijo el jueves a los periodistas el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La reunión concluirá con un "Llamamiento ⁠a la acción" de ocho puntos en el que se instará a un ​alto el fuego permanente, al cese de los asentamientos, a la ‌reconstrucción de Gaza, a reformas de gobernanza ‌y a un mayor respaldo internacional a la sociedad civil.

Se entregará a los líderes ⁠del G7, que se reunirán en los Alpes franceses a partir del lunes.

"La región sigue fracturada. Gaza está devastada, Israel sigue bajo amenaza. El terrorismo de los colonos, la expansión de los asentamientos, la anexión de facto y las amenazas a la Autoridad Palestina ​siguen socavando ‌la viabilidad de un futuro Estado palestino", según el plan de acción al que ha tenido acceso Reuters.

"Tanto israelíes como palestinos siguen atrapados en el miedo, la inseguridad y el trauma. Volvemos porque, mientras el G7 se reúne en Évian, este conflicto corre el riesgo de quedar de nuevo relegado a un ⁠segundo plano. La ventana para una solución sigue abierta, pero se está cerrando".

INDIGNACIÓN EN OCCIDENTE POR LA VIOLENCIA DE LOS COLONOS

La conferencia se celebra en un contexto de escalada de violencia por parte de los colonos israelíes en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania y pone de relieve la indignación en muchos países occidentales hacia el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha ampliado los asentamientos.

Los diplomáticos afirman que esa expansión tiene como objetivo socavar las perspectivas ‌de un Estado palestino.

Una de las principales preocupaciones es el plan de Israel de construir un asentamiento al este de Jerusalén, conocido como el proyecto E1, que dividiría Cisjordania en dos y la aislaría de Jerusalén Este, fragmentando el territorio que los palestinos reclaman para un Estado independiente.

El martes, Reino Unido, Canadá, Francia y Noruega anunciaron nuevas sanciones coordinadas contra redes israelíes ‌implicadas en la financiación, facilitación y ejecución de actos israelíes de violencia en el territorio ocupado de Cisjordania.

Israel y Estados Unidos se negaron a asistir a la reunión.

"Se invitó al embajador, pero ‌no asistirá a la ⁠conferencia, ya que no tiene nada que ver con la promoción de la paz", dijo la embajada israelí en un comunicado.

"Francia no puede actuar ​como mediadora entre Israel y los palestinos. En cuanto a la solución de dos Estados, el embajador recuerda que los palestinos han rechazado en cinco ocasiones las propuestas para establecer un Estado palestino".

(Reportaje de John Irish; edición de Sanjeev Miglani; edición en español de Paula Villalba)