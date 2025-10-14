La brasileña Gol será excluida de bolsa en el marco de un nuevo plan de reestructuración

Avión Gol despega del Aeropuerto Internacional de Brasilia

ULO, 14 oct (Reuters) -La aerolínea brasileña Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA anunció el lunes sus planes de ser excluida de bolsa como parte de un proceso de reorganización corporativa.

La compañía, que a principios de este año salió de un procedimiento de quiebra en Estados Unidos, dijo en una declaración regulatoria que tiene la intención de retirar sus acciones de la bolsa brasileña B3, una medida que aún depende de las aprobaciones, incluidas las de los accionistas.

Como parte de la reestructuración, la compañía y Gol Investment Brasil SA se fusionarán en otra empresa privada dentro del grupo, Gol Linhas Aéreas, que no pretende tener acciones cotizadas.

"La incorporación tiene como objetivo reorganizar las operaciones de la empresa, buscar sinergias y reducir sus costos", dijo Gol, que hizo su oferta pública inicial de acciones (OPI) en Brasil en 2004.

Como parte de un proceso aprobado por el directorio, habrá una oferta pública de adquisición de las actuales acciones cotizadas de Gol. Sin embargo, la aerolínea se reservará el derecho de cancelar la oferta si su valor total alcanza o supera los 47,25 millones de reales (8,64 millones de dólares).

La reorganización financiera de Gol durante el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos diluyó significativamente el capital flotante de la aerolínea, que es inferior al 1% para las acciones no ordinarias, minimizando el impacto de su salida de bolsa.

En 2024, Gol se acogió al Capítulo 11 en Estados Unidos en un momento en que el sector de las aerolíneas se enfrentaba a importantes retos, como la deuda, el descenso de pasajeros durante la pandemia del COVID-19 y los retrasos en la entrega de aviones.

Azul , competidora brasileña de Gol, también se acogió al procedimiento de quiebra en EEUU en mayo de este año.

Con información de Reuters