Fujimori recupera delantera en la carrera presidencial en ajustadas elecciones de Perú

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez habla con los medios de comunicación mientras continúa el recuento de votos en la segunda vuelta presidencial entre Sánchez y Keiko Fujimori en Lima, Perú

Por Marco Aquino y ​Alexander Villegas

LIMA, 11 jun (Reuters) - La candidata derechista Keiko Fujimori recuperó el liderazgo por la presidencia de Perú en la ‌última hora del miércoles cuando ‌faltan contar menos de un 2,0% de votos, la mayoría boletas impugnadas que serán revisadas en una esperada batalla legal y en uno de los comicios más ajustados en la historia del país.

Fujimori, que postula por cuarta vez a la presidencia, obtenía un 50,002% de los votos, mientras que Sánchez, cuyo ascenso ha ​puesto nerviosos a ⁠los mercados, tenía un 49,998%, con una ventaja de 650 ‌votos, al 98,215% de boletas contados, según la Oficina ⁠Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Solo queda por ⁠contar una pequeña parte de los votos, y el 1,76% de las actas electorales que representan alrededor de 400.000 votos han sido ⁠impugnados para su revisión.

El conteo de votos se ha convertido ​en una montaña rusa. Fujimori había mostrado ‌una ventaja en el inicio del ‌recuento de las boletas tras las elecciones del domingo, y ⁠Sánchez pasó adelante el lunes en medio de una inestable posición.

Fujimori y Sánchez habían pedido calma y paciencia durante los primeros días de recuento de votos, pero luego el candidato de ​izquierda comenzó ‌a endurecer su tono a medida que se acortaban las diferencias entre ambos candidatos.

Algunos simpatizantes de Sánchez se reunieron el miércoles frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un distrito de Lima para protestar "en defensa ⁠de los votos" del postulante de izquierda, pero fueron dispersados con chorros de agua.

Este es el cuarto balotaje consecutivo de Fujimori, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, tras perder los dos últimos por solo una fracción de porcentaje. En 2021, Fujimori perdió por unos 44.200 votos frente al ahora encarcelado exmandatario Pedro Castillo, que ha apoyado ‌a Sánchez.

Sánchez fue ministro de comercio en el corto Gobierno de Castillo, condenado a 11 años de prisión por intentar cerrar el Congreso y asumir amplios poderes a fines del 2022.

El candidato de izquierda ha propuesto impulsar una reforma para redactar una nueva constitución y ‌dar mayor control estatal en las economías del país minero.

Fujimori se había presentado en estas elecciones como garantía del orden y la estabilidad ‌económica, atrayendo votantes ⁠alarmados por el aumento de la delincuencia y la inseguridad, que se considera el mayor problema de Perú.

Pero ​la figura de la hija de Alberto Fujimori, quien estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos, continúa generando polarización por su herencia y problemas judiciales pasados.

(Edición de Benjamín Mejías Valencia)