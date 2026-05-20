Fujimori lidera con 39% balotaje presidencial en Perú frente a Sánchez, con 35%: sondeo

Imagen de archivo de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori durante una comparecencia ante los medios en Lima, Perú.

​La candidata derechista Keiko Fujimori lidera las intenciones de voto para la segunda ronda electoral presidencial ‌de Perú, prevista para ‌junio, frente al izquierdista Roberto Sánchez, dijo el miércoles la firma Ipsos Perú en una encuesta.

Fujimori obtendría un 39% y Sánchez un 35% en el balotaje presidencial del 7 de junio, según el sondeo elaborado entre el 16 y 17 de mayo ​y publicado en el ⁠diario local Perú 21.

La encuesta, que tiene un ‌margen de error de +/-2,8% y un ⁠nivel de confianza de 95%, ⁠indicó que un 26% sostuvo que no votaría por ninguno de ellos o anularía la boleta de sufragio.

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Un ⁠sondeo previo de Ipsos, difundido a fines de abril ​antes del anuncio oficial del ‌resultado de la primera vuelta, ‌mostró a Fujimori y a Sánchez empatados con ⁠un 38% cada uno.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, que postula por cuarta vez, ganó la primera ronda electoral del 12 de abril ​con un ‌17,18% de votos, mientras que Sánchez, aliado del encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo, logró el segundo lugar por un escaso margen al obtener un 12,03%.

En la nueva encuesta Fujimori, ⁠de 50 años, concentra un mayor apoyo en las zonas urbanas, siendo la región de Lima —la mayor plaza electoral— donde obtiene un 54% de votos.

En tanto Sánchez, de 57 años, recibe más respaldo de zonas rurales, hasta un 41%, sobre todo en el sur y centro ‌de Perú, donde se encuentran las regiones más pobres del país, agregó.

Ipsos destacó que el rechazo hacia la candidatura de Fujimori ha disminuido desde inicio de estas elecciones, a un 44% en mayo desde un ‌48% en abril, aunque sigue siendo mayor al rechazo que genera Sánchez con un 40%.

Ambos candidatos tienen previsto realizar ‌un debate ⁠el 31 de mayo; mientras que sus equipos técnicos debatirán el 24 de mayo.

Para ​este segundo sondeo, Ipsos entrevistó a 1.210 personas mayores de 18 años de zonas urbanas y rurales de Perú.

Con información de Reuters