Francia, España y Grecia luchan contra los incendios mientras Europa sufre una ola de calor

Residentes y bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal que avanza cerca de Formariz, en la provincia de Zamora, España

Francia, España y Grecia se enfrentaron a graves incendios el jueves, mientras que las temperaturas en alza, la vegetación reseca y los fuertes vientos prolongaban un verano marcado por incendios mortales, evacuaciones masivas y crecientes trastornos en toda Europa.

Francia detuvo a dos personas como ‌sospechosas de incendio provocado mientras los equipos de extinción controlaban ‌un vasto incendio cerca de Burdeos; España combatía un incendio en la provincia oriental de Castellón; y Grecia luchaba contra los incendios en dos frentes que causaron la muerte de tres bomberos y obligaron a turistas y residentes a huir de algunas zonas de Creta.

"El viento es increíble, a veces no te puedes mantener en pie. Las llamas eran enormes, daba mucho miedo", dijo a Reuters la residente Chrissa Gioukaki en Agia Galini, una localidad costera del sur de Creta donde varios turistas y vecinos encontraron refugio para pasar la noche en un pabellón deportivo cubierto.

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EUROPA ES EL CONTINENTE QUE SE CALIENTA MÁS RÁPIDAMENTE DEL MUNDO

Este verano, los equipos de emergencia apenas han tenido un respiro entre las olas de calor y los frentes de ​fuego en una Europa cada vez más ⁠seca, el continente que se calienta más rápido del mundo.

Los países de la UE están viviendo una temporada de incendios por encima de la ‌media, que ya ha superado al año récord de 2025.

Las temperaturas del jueves mostraron que Europa era el continente más ⁠alejado de su media histórica, según el Monitor Climático de Reuters. Se prevé que ⁠la temperatura máxima media sea de 25,3 grados Celsius, lo que supone 3,6 °C por encima de lo habitual entre 1961 y 1990.

En el suroeste de Francia, las autoridades indicaron que los incendios cerca de Burdeos no se habían extendido durante la noche, y que la superficie quemada se mantenía en ⁠42.000 hectáreas. Dos personas fueron detenidas como sospechosas de haber provocado los incendios, informó la administración local, sin dar más detalles.

Los incendios ​en Francia han arrasado bosques de pinos y han obligado a evacuar a unos 220.000 residentes y ‌turistas, aunque a unos 60.000 se les ha permitido regresar. Miles de ‌negocios que suspendieron temporalmente sus actividades estaban reabriendo gradualmente, según las autoridades.

Se esperaba que las condiciones mejoraran en los alrededores de Burdeos ⁠el jueves, con posibilidad de tormentas eléctricas, mayor humedad y temperaturas por debajo de los máximos registrados recientemente. No obstante, seguía vigente una alerta por calor extremo en Gironda, el departamento del que Burdeos es la capital, y las autoridades advirtieron de que los incendios aún no habían terminado.

Météo-France advirtió en su último boletín del miércoles por la tarde que el mayor riesgo de incendios se concentraba ahora en el sureste de Francia y en el ​arco mediterráneo.

Los incendios en ‌Francia han arrasado ya más terreno que en cualquier otro año desde 2006.

VIENTOS HURACANADOS AVIVAN LAS LLAMAS EN GRECIA

Dos bomberos fallecieron tras quedar atrapados en un incendio que se declaró el miércoles en el centro de Creta mientras se desplazaban entre los frentes de fuego. Otro falleció en otro incendio en la región del Peloponeso.

Cientos de residentes y turistas fueron evacuados de la zona por mar y por tierra en los alrededores de la localidad de Krya Vrysi y los pueblos vecinos, ya que los fuertes vientos ⁠hicieron que el incendio se descontrolara cerca de populares destinos turísticos.

"La situación es desesperada. Lo trágico es que hemos perdido a dos compañeros bomberos", declaró Yiannis Tartarakis, alcalde de Agios Vasilios, un municipio que incluye varias localidades afectadas en su distrito. Según explicó, no se pudieron desplegar los aviones de extinción debido a los fuertes vientos.

Se sabe que el intenso calor de los incendios crea su propio microclima, lo que en ocasiones puede dar lugar a fenómenos meteorológicos más extremos; el viento es uno de ellos.

NUEVOS INCENDIOS MIENTRAS ESPAÑA SE ENFRENTA A UNA CRISIS "EXTREMA"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de "extrema" la crisis a la que se enfrenta el país, con al menos diez incendios activos que suscitan preocupación.

"Estamos en una situación crítica, muy compleja", declaró Sánchez el miércoles por la tarde, ‌refiriéndose a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y fuertes ráfagas de viento que avivan las llamas.

Desde Mallorca, añadió que había solicitado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se estableciera en las Islas Baleares un nuevo centro de la UE para la lucha contra los incendios en la región del Mediterráneo occidental.

Han surgido nuevos incendios en las provincias españolas de Zamora y León, en el noroeste del país, en medio de la cuarta ola de calor del verano, mientras que el incendio en el este de la provincia de Castellón continuaba extendiéndose, según informaron las autoridades ‌el jueves.

Más de 1.000 personas han sido evacuadas en la zona del parque natural Arribes del Duero, en Zamora, mientras que tres incendios distintos en el norte de León obligaron a más de 300 personas a abandonar sus hogares.

En Castellón, el jefe de la operación de extinción, Antonio Rodrigo, dijo a los periodistas a última ‌hora del miércoles que se había ⁠delimitado el perímetro del incendio, de 82 kilómetros, pero que aún no se había controlado, después de que las llamas arrasaran más de 9.300 hectáreas.

La operación nocturna, en la que participaron 400 bomberos, era "crucial" para determinar si el incendio se ​estabilizaría en un plazo de 48 horas, añadió Rodrigo, ya que las condiciones meteorológicas seguían siendo óptimas antes de que el calor del jueves dificultara las labores de extinción.

Con información de Reuters