Tras el fracaso del pedido de intervención federal, el oficialismo formoseño le exigió a Paoltroni "caminar la provincia"

El diputado provincial y presidente del bloque justicialista en la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, cuestionó al senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, luego de que el Senado rechazara el tratamiento sobre tablas del proyecto que impulsaba la intervención federal de la provincia y le sugirió que "salga a caminar las calles" para conocer cómo está la provincia.

La iniciativa presentada por el dirigente libertario carecía de sustento político y jurídico, indicó el legislador formoseño en diálogo con Agenfor, y señaló que además de ofrecer una visión distorsionada de la realidad provincial. El jefe de la bancada justicialista le recomendó al senador que "salga a caminar las calles de la ciudad capital y el interior provincial, siempre con la verdad".

"Este insólito y disparatado proyecto, un despropósito que presentó Paoltroni, fue rechazado ampliamente por el Senado porque no tiene ningún fundamento jurídico ni político, además de que miente sobre la realidad que vivimos los formoseños", sostuvo.

Defensa de las instituciones provinciales

Samaniego consideró que el senador debería realizar una profunda revisión de su accionar político y abandonar los cuestionamientos permanentes hacia la provincia que representa en el Congreso Nacional. En ese marco, el diputado sostuvo que resulta contradictorio que un dirigente elegido mediante el voto popular impulse iniciativas que, según planteó, afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

"Debe hacer un mea culpa, una introspección, una evaluación de conciencia y cambiar su proceder", afirmó y agregó: "No puede seguir ofendiendo al pueblo formoseño. No puede ser que una persona que fue electa democráticamente quiera atentar contra la democracia".

Las declaraciones, cabe recordar, se producen luego de que la propuesta impulsada por Paoltroni no consiguiera respaldo en la Cámara Alta, donde fue rechazada por una amplia mayoría de los legisladores nacionales.

La realidad de la provincia

Consultado sobre el impacto político que podrían tener estas posiciones en futuras elecciones, Samaniego recordó los resultados obtenidos por el espacio libertario en la provincia y consideró que los formoseños ya expresaron su postura respecto de ese tipo de planteos.

“En las elecciones anteriores sacó 8%, así que evidentemente el pueblo no acompaña este tipo de maniobras fraudulentas de intentar tomar atajos porque uno no puede ganar los comicios”, expresó y sostuvo que pueden existir distintas miradas sobre la gestión provincial, pero remarcó que el debate debe darse sobre hechos concretos y no sobre diagnósticos alejados de la realidad cotidiana de los formoseños.

"Se puede estar de acuerdo o no con nuestro Gobierno, pero hay que ir con la verdad porque transcurre frente a nuestros ojos", afirmó y concluyó: "Nadie va a poder engañar al pueblo formoseño sobre lo que sucede en su propia provincia"