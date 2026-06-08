Rechazo a la intervención a Formosa: el fracaso de Paoltroni profundiza las internas del Gobierno

La falta de respaldo político a su proyecto de intervención federal de Formosa volvió a quedar expuesta esta semana en el Senado y encontró una rápida respuesta de Francisco Paoltroni. Luego de que la iniciativa quedara virtualmente paralizada y de que Patricia Bullrich descartara avanzar con un tratamiento sobre tablas, el senador formoseño utilizó su programa de streaming "El Grito Sagrado" para redoblar sus críticas contra referentes de La Libertad Avanza.

Durante la transmisión, Paoltroni cuestionó duramente a dirigentes que evitaron acompañar el proyecto y volvió a plantear que existe una contradicción entre los discursos públicos y las decisiones que se toman dentro del Congreso. En ese marco, sostuvo que muchos referentes hablan de institucionalidad, pero no actúan en consecuencia cuando llega el momento de debatir medidas concretas.

El principal blanco de sus cuestionamientos fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien había protagonizado un fuerte cruce durante la última sesión. Sin embargo, el senador amplió sus críticas a otros referentes del oficialismo y dejó en evidencia el malestar que le generó la falta de acompañamiento que encontró su iniciativa dentro del propio espacio libertario.

Paoltroni también apuntó contra la senadora nacional Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario en el Senado, quien rechazó avanzar con el tratamiento sobre tablas del proyecto. "Paoltroni no tiene ningún problema, Bullrich. Acá el problema lo tienen 600 mil formoseños", afirmó durante su programa. Además, cuestionó al senador nacional Luis Juez y sostuvo que varios dirigentes que dicen defender la institucionalidad terminan actuando en sentido contrario cuando llega el momento de votar.

Las declaraciones reflejaron el escenario que atraviesa hoy el senador formoseño. Sin respaldo suficiente para avanzar con la intervención federal y cada vez más enfrentado con referentes de su propio espacio, Paoltroni quedó en una posición de creciente aislamiento dentro del Senado. El fracaso de su iniciativa no solo expuso la falta de consenso sobre el proyecto, sino también nuevas tensiones y diferencias internas dentro de La Libertad Avanza.

Un proyecto que no logra salir del aislamiento

Desde su presentación, la iniciativa para intervenir los tres poderes del Estado provincial no consiguió reunir los consensos necesarios para avanzar en el Congreso. Aunque Paoltroni intentó instalar el tema como una prioridad institucional, el proyecto nunca logró consolidar una mayoría dispuesta a acompañarlo.

La falta de respaldo quedó en evidencia durante la última sesión, cuando el planteo volvió a fracasar y terminó generando nuevos cruces dentro de La Libertad Avanza. El punto más visible fue la postura de Patricia Bullrich, quien descartó impulsar un tratamiento sobre tablas y consideró que una intervención federal requiere un análisis más profundo debido a su gravedad institucional.

A esto se suma que la propuesta tampoco figura entre los temas previstos para las próximas reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sin apoyo político, sin consenso parlamentario y con crecientes diferencias dentro del oficialismo, el proyecto atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que fue presentado por el senador formoseño.