Defensor Spence no se preocupa por los gritos de Tuchel y dice que DT de Inglaterra exige un alto nivel

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Inglaterra

El defensor inglés Djed Spence dijo que no le había afectado el arrebato ‌del entrenador Thomas ‌Tuchel durante el entrenamiento, y describió las exigencias del técnico alemán de mantener un alto nivel como "parte del juego" ya que Inglaterra persigue la gloria en el Mundial.

Un video en el que se veía a Tuchel gritando "¡Djed, Djed, Djed, despierta!" durante un ejercicio de pases en ​el entrenamiento del ⁠sábado se hizo viral .

Sin embargo, el jugador del ‌Tottenham Hotspur, que debutó en el Mundial ⁠como suplente en la victoria de ⁠Inglaterra por 4-2 sobre Croacia en su primer partido el miércoles, dijo que la reacción de Tuchel reflejaba ⁠el nivel que se espera dentro de la ​concentración, más que una crítica personal.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es normal", ‌dijo Spence a TalkSPORT. "Es un ‌gran entrenador. Quiere lo mejor de sus jugadores. ⁠Exige un alto nivel y, para este torneo, tenemos que estar preparados, tenemos que estar a la altura".

"Cada sesión tiene que ser de la máxima calidad. ​Eso es ‌lo que exige. Está bien. No seré el único al que se lo diga. Forma parte del juego".

Spence señaló que el entrenador, de 52 años, había fomentado un fuerte sentido de ⁠unidad dentro de la plantilla.

"Creo que es un gran entrenador, es un gran tipo. Muy meticuloso en lo que quiere hacer. Le tengo un gran respeto", dijo Spence. "Es como siempre dice: estamos construyendo una familia, hemos creado una hermandad dentro del equipo, todos tenemos un mismo sueño, una ‌misma visión".

El delantero del Aston Villa, Ollie Watkins, había mencionado los gritos de Tuchel durante una rueda de prensa el domingo, pero coincidió con Spence en que reflejaban el alto nivel de exigencia del entrenador.

"Tuve suerte de ‌que no fuera yo", dijo sobre el arrebato de Tuchel hacia Spence. "Creo que cometí un error justo antes que Djed, ‌pero acabó gritándole ⁠a Djed, por suerte".

"Eso solo demuestra que es un ganador y que siempre está ​exigiendo al máximo nivel, asegurándose de que estemos a la altura", agregó.

Inglaterra se enfrentará a Ghana el martes en Boston.

Con información de Reuters