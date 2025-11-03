Paisajes de Mi Tierra: Formosa impulsa la conciencia ecológica en instituciones educativas del territorio

A través del Ministerio de Educación de Formosa, el gobierno de Gildo Insfrán impulsó la concientización ecológica en escuelas del territorio provincial, con el fin de fomentar y reafirmar el compromiso ciudadano y el cuidado del medio ambiente.

En el marco del programa Paisajes de Mi Tierra, estudiantes y docentes de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 1 instalaron en el Bañado La Estrella contenedores ecológicos que ellos mismos diseñaron y construyeron. En este contexto, los protagonistas, a través de un esfuerzo mancomunado y colaborativo, aplicaron sus aprendizajes y competencias para proteger y conservar la riqueza de los ecosistemas locales, contribuyendo así a un futuro más sostenible para todos.

Más compromiso, más futuro

Durante la presentación del proyecto Guardianes de Formosa, el ministro de Cultura y Educación, ingeniero Julio Aráoz, destacó que fueron los propios jóvenes de la EPET N° 1 quienes impulsaron “este desafío”. Asimismo la actividad estuvo dirigido por el fotógrafo profesional, doctor Pablo Córdoba.

Dada la exitosa experiencia, desde el Ministerio convocan a que otras escuelas repliquen esta iniciativa, ya que la convocatoria está abierta para llevar adelante nuevos desarrollos.

Estos proyectos podrán contar con las mismas características, aunque, señaló el ministro, también podrán utilizarse para resolver otras situaciones que requieran del aporte de la tecnología y del taller. Además, sumarán al proceso de formación de los estudiantes y estarán orientados a prestar servicios a la comunidad.

Paisaje de mi tierra: una forma de valorar la riqueza natural de Formosa

"Paisaje de mi tierra" es una iniciativa y eventos culturales en la provincia con el fin de mostrar y valorar la riqueza natural y cultural de la región, incluyendo la biodiversidad del Parque Nacional Río Pilcomayo, el Bañado La Estrella (una de las maravillas naturales de Argentina), y el patrimonio histórico de lugares como Herradura y Misión Laishí. Estas campañas buscan conectar a los jóvenes y a la comunidad con el entorno a través de exposiciones, recorridos, y eventos que promueven la identidad formoseña y el turismo local.

Formosa apuesta a la formación e inclusión de estudiantes para la inserción laboral

A través del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), Formosa lanzó la 2° Expo Provincial de Formación y Trabajo, y el 1° Festival Artístico, con el objetivo de promover la capacitación, la inclusión y la generación de empleo local. La actividad se desarrolló en el Galón "C" del Paseo Costanero.

Los estudiantes de Educación Especial, integrados en distintos niveles y modalidades y acompañados por docentes y familias, serán los protagonistas el próximo 7 de noviembre en una jornada completa, donde presentarán sus trabajos. Esta actividad pone en valor la importancia de la inclusión en la educación y la capacitación como herramientas clave para el desarrollo y el empleo local.