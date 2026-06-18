Formosa alerta por el impacto de los recortes en discapacidad y el deterioro del acceso a prestaciones

Las acciones judiciales impulsadas desde Formosa en defensa de los derechos de las personas con discapacidad marcaron un precedente a nivel nacional en el marco de los recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei, luego de que la Cámara Federal de Resistencia ordenara a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer de manera inmediata las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas, al considerar que se trata de un derecho adquirido.

En ese contexto, el jefe de Educación Especial de la provincia, Gustavo Miers, sostuvo que “lo quitado es un derecho que tiene toda la vida la persona con discapacidad” y afirmó que durante la actual gestión nacional este sector “ha sufrido numerosos recortes”.

Además, Miers advirtió que la falta de presupuesto afecta directamente la continuidad de las políticas destinadas a personas con discapacidad, incluyendo el funcionamiento del Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas.

“Ellas están al abandono del Estado nacional”, planteó Miers, quien cuestionó las medidas aplicadas por el gobierno nacional al considerar que se sostienen en “artilugios, artimañas, trabas y burocracia” que dificultan el acceso efectivo a los derechos.

El contraste con la provincia de Formosa

En ese sentido, explicó que, si bien en Formosa se continúa garantizando la atención sanitaria y la escolaridad gratuita para las personas con discapacidad, las consecuencias de las decisiones adoptadas por la administración nacional podrían sentirse con mayor intensidad en el futuro. “A pesar de que en Formosa se sigue garantizando la atención sanitaria y escolar gratuita, en algún momento se van a sentir estas robustecidas y desmedidas decisiones”, advirtió.

Por último, llamó a la reflexión de la sociedad y pidió no naturalizar las políticas que afectan a este colectivo. “Nunca se debe aceptar la quita de derechos, ni tampoco se debe naturalizar tener un Presidente inhumano que solamente castiga y abandona a las personas con discapacidad”, concluyó.

Formosa impulsa terapias innovadoras para la discapacidad

El Gobierno de Formosa lleva adelante el Programa Provincial de Equinoterapia 2026, una política pública impulsada por el Instituto de Asistencia Social (IAS) que ofrece asistencia integral a personas con discapacidad a través de terapias asistidas con caballos. Y se desarrolla desde el inicio del mes de junio.

El lanzamiento del ciclo 2026 se realizó en el predio de la Asociación Mutual de Empleados del Instituto de Asistencia Social (AMEIAS), donde autoridades provinciales destacaron el impacto social de una iniciativa que se ha consolidado como una herramienta clave de acompañamiento para niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

El programa es desarrollado por el IAS en articulación con distintos organismos del Estado provincial, escuelas de educación especial, instituciones inclusivas y organizaciones de la comunidad. Su objetivo central es promover la rehabilitación, la socialización y el bienestar integral de los participantes mediante el vínculo terapéutico con los caballos.