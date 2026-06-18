Con foco en la bioeconomía y las finanzas verdes, Formosa apuesta a la economía del futuro

El próximo 23 de junio, la provincia de Formosa llevará adelante una jornada de difusión dedicada a la Bioeconomía, la Huella de Carbono y las Finanzas Verdes, una propuesta orientada a promover el intercambio de conocimientos sobre algunas de las herramientas que hoy ocupan un lugar central en la agenda ambiental y productiva a nivel global.

La actividad se llevará a cabo de 17:00 a 20:00 horas en el Centro de Inclusión Digital bajo una modalidad híbrida, lo que permitirá asistir de forma tanto presencial como virtual. Con el objetivo de expandir el acceso al contenido y conectar a interesados de diferentes puntos de la provincia, el encuentro también se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube.

Esta iniciativa tiene como propósito central configurar un espacio de reflexión y actualización técnica frente a los desafíos del cambio climático. Para ello, los ejes conceptuales abordarán herramientas clave para el desarrollo sostenible, tales como la bioeconomía, la medición de la huella ambiental, los mercados de carbono y los mecanismos de financiamiento verde.

Un espacio para debatir el futuro productivo y ambiental

Enmarcada de forma directa en los lineamientos políticos y jurídicos por la Ley Provincial N.º 1742, esta jornada se consolida como un espacio estratégico para abordar diversos mecanismos y estrategias vinculados a la transición hacia modelos productivos sustancialmente más eficientes, viables y plenamente compatibles con la preservación a largo plazo de los recursos naturales de la región.

https://www.eldestapeweb.com/informacion-general/reforma-ley-de-glaciares/por-su-impacto-ambiental-formosa-cuestiono-la-reforma-de-la-ley-de-glaciares-202641112040

Con la moderación del doctor Hugo E. Bay, este encuentro reunirá a un destacado panel de especialistas. Las exposiciones estarán a cargo de Florencia Mitchell, en representación del Consejo Federal de Inversiones (CFI); Mónica Casanovas, proveniente del Ministerio de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires; y Florencia Sayago, integrante de GENESIS.

La iniciativa está diseñada para un público amplio y diverso. Desde la organización señalaron que la convocatoria está dirigida a profesionales, estudiantes, empresarios y funcionarios públicos, así como a cualquier persona interesada en profundizar en las tendencias que actualmente definen el rumbo de las agendas ambientales y económicas.

El evento se presenta como un espacio estratégico ante el auge global de las finanzas verdes, los mercados de carbono y la creciente demanda de modelos productivos conscientes. De este modo, se busca fomentar la capacitación, el intercambio de experiencias y el desarrollo de habilidades clave para afrontar los desafíos de una economía fuertemente orientada a la sustentabilidad.