Día Mundial del Medio Ambiente: Formosa destacó un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad

Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha impulsada por las Naciones Unidas para promover la reflexión y la acción frente a los desafíos ambientales que enfrenta el planeta. En Formosa, la jornada invita también a repasar el camino recorrido en materia de protección de los recursos naturales y planificación territorial.

La celebración tiene su origen en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en 1972 en Estocolmo, un encuentro que marcó un punto de inflexión en la incorporación de la problemática ambiental a la agenda internacional.

Precisamente ese mismo año, el expresidente argentino Juan Domingo Perón difundió desde el exilio un documento que con el paso de las décadas adquirió una notable vigencia. En su "mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo", advirtió sobre "la marcha suicida que la humanidad ha emprendido mediante la contaminación del medio ambiente, la biósfera y la dilapidación de los recursos naturales", lo que plantea conceptos que años más tarde formarían parte del debate global sobre sostenibilidad.

Un recorrido histórico de la política ambiental

Tras asumir su tercer mandato presidencial, Perón impulsó en 1973 la creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, considerada la primera estructura estatal nacional dedicada específicamente a la temática ambiental.

Sin embargo, ese proceso se vio interrumpido durante la última dictadura militar. Recién con el retorno de la democracia comenzaron a recuperarse y fortalecerse las políticas vinculadas a la protección del ambiente, y alcanzó uno de sus hitos más importantes en la reforma constitucional de 1994.

A partir de entonces, el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoció el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, lo que estableció además la obligación de preservar los recursos para las generaciones futuras.

El aporte de Francisco y la ecología integral

Décadas más tarde, el papa Francisco profundizó este debate a través de la encíclica Laudato Si', donde propuso una visión integral que vincula el cuidado ambiental con la justicia social, el trabajo digno y la inclusión de los sectores más vulnerables.

En ese documento convocó a repensar los modelos de desarrollo y advirtió sobre la necesidad de promover “debates sinceros y honestos” en torno al futuro del planeta, lo que destacó la responsabilidad compartida de los Estados, las instituciones y la ciudadanía.

En Formosa, la discusión ambiental se encuentra estrechamente ligada a la planificación del territorio y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Desde distintos organismos provinciales se sostiene que el crecimiento económico debe desarrollarse en equilibrio con la conservación ambiental, e impulsar actividades vinculadas a la bioeconomía, la producción sustentable y el ordenamiento territorial.

La provincia cuenta con espacios naturales de relevancia internacional, entre ellos el Bañado La Estrella, considerado uno de los humedales más extensos de Sudamérica y reconocido entre las Siete Maravillas Naturales de la Argentina.

Pensar el futuro

La conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente representa una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre desarrollo y conservación, en un contexto donde el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos ocupan un lugar central en la agenda global.

Desde esa perspectiva, la construcción de políticas públicas orientadas al uso responsable de los recursos naturales aparece como uno de los principales desafíos para las próximas generaciones, con el objetivo de garantizar crecimiento económico, inclusión social y preservación ambiental de manera simultánea.