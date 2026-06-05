Cultura, ambiente y turismo: Formosa presentó su agenda de actividades para junio

Con una variada programación destinada tanto a residentes como a visitantes, Formosa dio a conocer la agenda turística de junio, que contempla propuestas vinculadas a la cultura, la producción, el ambiente y las tradiciones populares. Desde la organización aseguraron que las propuestas serán para celebrar la identidad, redescubrir los paisajes y compartir experiencias de toda la provincia.

Entre las primeras actividades previstas se encuentra el estreno del documental "Vía Crucis Formoseño", que se realizará el jueves 4 de junio a las 20.30 en el Cine Teatro Italia. La propuesta, con entrada libre y gratuita, busca poner en valor una de las expresiones culturales y religiosas más representativas de la provincia, a través de una producción audiovisual que recorre su historia y significado.

La agenda continuará el viernes 5 de junio con una jornada especial por el Día Mundial del Medio Ambiente en la Reserva de Biosfera Laguna Oca. La actividad reunirá a estudiantes, instituciones y organizaciones vinculadas al cuidado ambiental, con el objetivo de promover la concientización sobre la preservación de los recursos naturales y destacar la importancia de uno de los principales espacios protegidos de Formosa.

Festivales y celebraciones populares

Ese mismo día también se celebrará un nuevo aniversario del Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa, con propuestas recreativas, muestras institucionales y actividades destinadas a los vecinos del sector. La directora de Promoción y Desarrollo Turístico, Mónica Ojeda, destacó la diversidad de la agenda y señaló que “las actividades son muy variadas”, que remarcan además la importancia de acompañar eventos que fortalecen la participación comunitaria.

Entre las principales propuestas del mes sobresale una nueva edición de la Fiesta del Moncholo, que se realizará los días 13 y 14 de junio en Loma Monte Lindo. El encuentro combinará actividades recreativas con la tradicional modalidad de pesca de costa con devolución.

Por otra parte, el 20 de junio, Laguna Naineck será sede del Festival Regional del Mbejú. La actividad se desarrollará desde las 19 horas en la EPES N° 19 "Vuelta de Obligado" e incluirá concursos gastronómicos, ferias de emprendedores y exposiciones artesanales.

Junio también será un mes de celebraciones para distintas comunidades del interior provincial. Villa General Güemes conmemorará su 93° aniversario el 17 de junio, mientras que General Manuel Belgrano celebrará sus 64 años el día 20 y, a su vez, Laguna Blanca realizará una maratón aniversario el mismo 20 de junio como antesala de los festejos centrales por sus 112 años de historia, previstos para el 22 de junio.

Ferias ganaderas paipperas

La actividad productiva será protagonista en el calendario de junio con la realización de tres ferias ganaderas paipperas organizadas junto al Instituto PAIPPA. Los encuentros comenzarán el 3 de junio en El Chorro, continuarán el 10 de junio en el paraje La Diosa y finalizarán el 24 de junio en Ingeniero Juárez, esta última con el acompañamiento de la Federación de Asociaciones de Productores del Extremo Oeste Formoseño (FAPEO). Estas jornadas buscan consolidar espacios de comercialización clave para los pequeños productores, que se enmarcan dentro de las políticas provinciales para fortalecer el sector agropecuario.

Por otra parte, la agenda cultural y comercial sumará una nueva edición de "Estilo Urbano", una iniciativa del Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) que se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en el Galpón G del Paseo Costanero. Asimismo, el Ministerio de Turismo mantendrá activa su atención al público en su sede de José María Uriburu 820, con un esquema de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 21 horas, que suma guardias especiales los fines de semana para asistir a los visitantes.

Con un despliegue que abarca distintos puntos del territorio provincial, esta variada agenda mensual tiene como propósitos centrales impulsar el turismo interno y dinamizar las economías regionales. De este modo, la provincia de Formosa busca poner en valor su identidad cultural y su capacidad productiva a través de la articulación entre el sector emprendedor, el ganadero y el turístico.