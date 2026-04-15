Banco Mundial y sus socios ponen en marcha proyecto para mejorar seguridad hídrica mundial

FOTO ARCHIVO-Un aldeano chino utiliza una bomba manual para sacar agua de un pozo en un pueblo de Qiqihar, provincia de Hailongjiang

El Banco Mundial y 10 bancos multilaterales de desarrollo e ‌instituciones financieras de ‌desarrollo pusieron en marcha el miércoles una iniciativa destinada a mejorar la seguridad hídrica de 1.000 millones de personas en todo el mundo para 2030.

La iniciativa se enmarca en ​las Reuniones de ⁠Primavera del Fondo Monetario Internacional ‌y el Grupo del Banco ⁠Mundial, que se están ⁠celebrando en Washington.

* La plataforma, denominada Water Forward, tiene comoobjetivo armonizar las reformas ⁠políticas y la financiación paraampliar ​los servicios de agua ‌y proteger contra las ‌sequías ylas inundaciones. * Muchos países tienen ⁠políticas hídricas poco claras, asícomo una regulación y unos servicios públicos débiles, lo quefrena el progreso ​y la ‌inversión, según el BM. * La iniciativa tiene como objetivo desarrollar proyectos"listos para la inversión". * "Cuando los sistemas de agua funcionan, los ⁠agricultoresproducen, las empresas operan y las ciudades atraeninversiones", afirmó el presidente del BM, Ajay Banga. * Entre los socios del proyecto se encuentran el BancoAsiático de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión enInfraestructuras, ‌el Banco Europeo de Reconstrucción yDesarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el BancoInteramericano de Desarrollo y el Nuevo Banco de Desarrollo. * El FMI afirma que el ‌agua es "macrocrítica", y que lassequías, las inundaciones y los sistemas de agua deficientespueden ‌afectar al ⁠crecimiento, agravar las crisispresupuestarias y de balanza de pagos ​y aumentar los riesgossociales, especialmente en las economías en desarrollo.

Con información de Reuters