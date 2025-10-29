Un enviado de Putin afirma que habrá paz en Ucrania en un año

FOTO DE ARCHIVO. El director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, asiste al Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia

t (Reuters) -El enviado especial del presidente ruso, Vladimir Putin, Kirill Dmitriev dijo en una conferencia sobre inversiones en Arabia Saudí que la guerra en Ucrania habrá terminado dentro de un año.

Dmitriev hizo estos comentarios tras sus reuniones con responsables del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, en EEUU el pasado fin de semana. Su visita se produjo tras el anuncio del aplazamiento de una cumbre entre Trump y Putin.

"Estamos seguros de que estamos en el camino hacia la paz y, como pacificadores, tenemos que hacer que suceda", dijo Dmitriev, que también es presidente ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, en la capital saudí, Riad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A la pregunta de si la paz en Ucrania era posible en el plazo de un año, Dmitriev respondió: "Yo creo que sí". Durante su estancia en Estados Unidos, Dmitriev afirmó que Rusia y Estados Unidos estaban cerca de una "solución diplomática" sobre la guerra.

Dmitriev elogió la cooperación entre Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia como los principales poseedores de recursos naturales del mundo y afirmó que dicha cooperación hará que el mundo sea más seguro.

"La gente está centrada ahora mismo en el conflicto regional que existe en torno a Rusia, pero no queremos que se convierta en un conflicto mayor. Y para ello tenemos que hacerlo mejor que hasta ahora, no peor", afirmó Dmitriev.

Con información de Reuters