La dulce competencia que conquista paladares en Formosa: llega el Segundo Festival Regional del Alfajor

Formosa inicia octubre con un calendario cargado de propuestas para todos los gustos. La primera cita será el Segundo Festival Regional del Alfajor, que se desarrollará los días 4 y 5 de octubre en el Galpón “G” del Paseo Costanero Vuelta Fermoza. Se trata de un evento que combina sabor, identidad cultural y experiencias familiares, y que busca consolidar al alfajor formoseño como un producto emblemático del Norte Grande.

Tras el éxito de la primera edición en 2024, que convocó a más de 80.000 visitantes y generó ventas por $140 millones, este año participarán más de 30 emprendedores de Formosa, Corrientes, Chaco y Buenos Aires, quienes presentarán innovadores sabores elaborados con materias primas locales como miel, algarroba, mamón y maní.

El festival también contará con talleres participativos, feria de emprendedores, espectáculos en vivo y la votación del Premio al Alfajor Elegido por el Público, que se realizará de manera online. La propuesta incluirá un paseo gastronómico y cervecero, shows musicales, actividades infantiles y un concurso con premiación de los mejores alfajores.

Un fin de semana lleno de actividades

El cronograma prevé para el sábado 4 la apertura a las 17:00 y cierre a las 02:00, mientras que el domingo 5 la jornada comenzará a las 09:00 con espectáculos, feria y la ceremonia de premiación, y concluye también a las 02:00.

El festival será apenas el puntapié inicial de un mes vibrante. El domingo 5 se celebrará el 79º aniversario de Mayor Villafañe, con feria artesanal y espectáculos musicales. El miércoles 8 llegará el turno del centenario de Laguna Yema, mientras que el viernes 10 se conmemorará el 110º aniversario de Fortín Lugones, seguido del 88º aniversario de Gran Guardia el sábado 11, que incluirá serenata y asado popular.

Entre el 10 y el 12 de octubre, Clorinda será sede del Cuarto Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” de fútbol femenino, con la participación de más de 120 equipos y 2.000 jugadoras. Además, el sábado 18 tendrá lugar la Maratón Rosa 5K, en el marco de las actividades por el Octubre Rosa, con inscripción gratuita y colecta solidaria destinada al Hospital de la Madre y el Niño.

Un septiembre cargado

Durante todo el mes, se mantendrán actividades permanentes en distintos espacios de la capital y del interior, como la Cruz del Norte, Paseo Guadalupe Florece, Patinódromo, Paraíso de los Niños, Plaza San Martín, la Costanera y los campings municipales.

Con una agenda diversa que combina cultura, deporte, gastronomía y tradición, Formosa se posiciona como un destino turístico y cultural de referencia en el Norte Grande, y se ofrecerá a vecinos y visitantes un octubre repleto de propuestas para disfrutar.