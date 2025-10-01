FIT 2025: concluyó una nueva edición donde Formosa brilló en La Rural y mostró su potencial turístico a nivel nacional

La provincia de Formosa tuvo una destacada participación en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en el predio de La Rural de Buenos Aires. El evento, considerado el más importante del sector en la región, volvió a reunir a miles de visitantes y operadores de todo el país y del exterior.

En ese marco, la delegación formoseña presentó una variada oferta turística, con degustaciones de la gastronomía típica, espectáculos culturales y la difusión de nuevas experiencias para atraer al público y generar vínculos con prestadores y agencias. “Fue una feria que nos permitió acercar Formosa al país y al mundo”, resumieron desde el Ministerio de Turismo provincial, encargado de coordinar la presencia oficial.

El stand provincial se distinguió por su propuesta integral, que incluyó presentaciones artísticas y platos típicos de la región. Chefs, músicos y bailarines acompañaron a la delegación, generando un espacio que transmitió la identidad formoseña.

La directora de Desarrollo Turístico, Mónica Ojeda, destacó la convocatoria lograda y los contactos establecidos en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor): “Se han acercado varias empresas y agencias de viaje a nuestros prestadores para coordinar acciones en conjunto y seguir promocionando los destinos de la provincia”. Entre las novedades, se resaltó la promoción del circuito norte, desarrollado en articulación con la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Esta investigación permitió diseñar tres nuevas rutas turísticas que enriquecen la oferta local.

El Bañado La Estrella, segundo humedal más grande del país y una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina, fue uno de los atractivos más consultados por el público. Adrián Zubeldía, de la agencia Che Roga Turismo Activo, aseguró que “es el destino que más tracciona la atención de los visitantes” y subrayó que la FIT permitió ampliar su difusión.

También el guía Federico Domínguez remarcó la importancia de haber estado presentes en el evento: “Es el más relevante de Latinoamérica y la presencia de Formosa refleja el momento positivo que vive el turismo provincial, con una gran llegada de visitantes a la Capital y al interior”.

La feria también fue un espacio para generar contactos y explorar nuevas tendencias. Maximiliano Giménez, operador de Marketing del Hotel Howard Johnson de Formosa, valoró la posibilidad de “participar en rondas laborales y conocer propuestas innovadoras, ahora vinculadas a la inteligencia artificial en hotelería”.

El empresario señaló un cambio en la percepción de los visitantes respecto a la provincia: “Antes la gente conocía poco de Formosa; ahora preguntan por el Bañado, los Parques Nacionales y los destinos del interior. Se avanzó mucho en posicionamiento”.

Distintas localidades acompañaron la delegación oficial para mostrar sus atractivos y productos regionales. Rocío Benítez, responsable de la oficina turística de Laguna Blanca, presentó artesanías, cestería y vinos y mermeladas de pomelo vinculadas a la Fiesta Nacional del Pomelo. “Las degustaciones, especialmente de vino, tuvieron gran aceptación”, afirmó.

Desde El Colorado, la directora de Turismo y Cultura, Andrea Ibarlucea, y el jefe de Cultura Municipal, César Mereles, resaltaron el valor de promocionar los eventos locales. Anticiparon la Fiesta de la Tradición, que se celebrará el 9 de noviembre en el Campo de Doma y Jineteada Luis González, con artistas reconocidos como Lázaro Caballero, Iván Ruiz, “Piko” Frank y “Guitarreros”.

El Ministerio de Turismo provincial evaluó como altamente positiva la participación en la FIT 2025. La combinación de promoción cultural, gastronómica y de experiencias permitió fortalecer la presencia de Formosa en el mapa turístico nacional e internacional. La feria también dejó en claro el potencial de los destinos formoseños para diversificar la oferta argentina, con especial foco en el turismo de naturaleza y cultural. “Formosa está creciendo mucho en el turismo y es muy importante tener presencia en este espacio”, resumió Ibarlucea.