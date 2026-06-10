Fernando Espinoza reunió a 100 intendentes para debatir una agenda federal frente a la crisis nacional

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, encabezó el Encuentro Federal en la ciudad santafecina de Pérez. Allí comenzó el debate con 100 alcaldes y jefas y jefes comunales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos para analizar la situación social y económica en cada una de las ciudades representadas y así diseñar políticas que aborden tema de educación, producción y desarrollo en los territorios.

“La Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región; todos unidos, trabajando junto a cada provincia de nuestro país”, detalló Espinoza.

El debate surgió a partir del abandono del Gobierno de Javier Milei y las consecuencias directas que genera en la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que son los municipios los que dan respuesta a la grave situación social y económica actual. "Las demandas sociales emergentes que surgen en un contexto de emergencia alimentaria, destrucción sistemática de las PyMEs y la industria argentina, una descomunal pérdida de puestos de trabajo y creciente precarización de los empleos que aún sobreviven”, detalló el intendente de La Matanza.

Debate con juventudes

Por la tarde, los jefes y jefas comunales participaron de diferentes jornadas junto a conejales, juventudes, referentes sindicales y universitarios. Allí Fernando Espinoza resaltó las políticas que se construyen a partir "de la escucha en cada ciudad" para así "fortalecer las autonomías municipales".

Así Espinoza remarcó que el modelo libertario profundiza las desigualdades en todo el territorio junto al abandono de responsabilidad por parte del Estado, en oposición al "discurso de realidad artificial que construye el presidente Milei". Es por esto que el intendente de La Matanza propuso un modelo que "vuelva a colocar en el centro del debate al trabajo, la producción, la educación y la salud".

"Debemos construir una alternativa que tenga la inteligencia social que merece el pueblo argentino. Al lado de nuestra gente, unidas. unidos y escuchándonos, en cada una de las ciudades, podremos transformar la realidad de millones de argentinas y argentinos”, concluyó.

El debate

Los puntos más destacados del encuentro fueron: la defensa irrestricta de la autonomía municipal para la esencia del federalismo argentino, el compromiso con la institucionalidad democrática, la distribución más equitativa de recursos para fortalecer el rol de los municipios, el impulso de proyectos para el desarrollo productivo, entre otros.

Además se destacó la importancia del acompañamiento a las universidades públicas, organizaciones sindicales, cámaras empresariales, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil ya que son actores estratégicos para el desarrollo de las comunidades, y presentaron su repudio a cualquier forma de violencia contra autoridades democráticamente elegidas.