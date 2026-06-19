"Extorsión permanente": el diputado Ricardo Herrera volvió a reclamar por los fondos adeudados para La Rioja

El Gobierno de La Rioja volvió a expresar su malestar por la demora en el envío de fondos correspondientes al adelanto de coparticipación que, según sostiene la Provincia, habían sido comprometidos previamente por la administración nacional. El secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera, denunció un trato desigual y aseguró que existe una situación de “extorsión permanente” hacia el distrito riojano.

En declaraciones al programa Aquí & Ahora, el funcionario afirmó que la Provincia mantiene abiertos los canales de diálogo institucional, pero rechazó cualquier condicionamiento político para acceder a recursos que considera legítimos.

“Nos molesta mucho y nos duele que se nos ponga en una situación de extorsión permanente, pidiendo a la provincia gestos de colaboración con el Gobierno nacional para recibir algo que nos corresponde”, manifestó.

Herrera explicó que los fondos reclamados forman parte del mismo esquema de asistencia financiera mediante el cual otras provincias accedieron a adelantos de coparticipación. Sin embargo, señaló que mientras esos desembolsos avanzaron en otros distritos, La Rioja continúa sin obtener respuestas concretas por parte de la Casa Rosada.

El reclamo se profundizó luego de que el Gobierno nacional ampliara los anticipos financieros otorgados a Entre Ríos y habilitara mecanismos similares para las provincias de Jujuy y Santa Fe. Según se informó, esas jurisdicciones podrán acceder a desembolsos de hasta 400 mil millones de pesos, montos que deberán ser reintegrados durante el ejercicio fiscal 2026.

Desde la administración provincial recuerdan que La Rioja esperaba recibir alrededor de 85 mil millones de pesos durante el primer semestre del año y advierten que la ausencia de esos recursos impacta directamente en las finanzas locales.

En ese contexto, Herrera sostuvo que resulta difícil desvincular la demora de cuestiones políticas. “No podemos votar leyes que vulneren nuestra soberanía política y popular para obtener recursos que legítimamente nos pertenecen”, remarcó.

Finalmente, el secretario de la Gobernación aseguró que el Ejecutivo provincial continúa realizando las gestiones correspondientes y reclamó que se cumplan los compromisos asumidos. “Nosotros hacemos las gestiones y ellos tienen la posibilidad de decir que no, pero cuando nos dicen que sí, esperamos que cumplan”, concluyó.

La Rioja es la provincia más afectada

Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la caída acumulada de las transferencias nacionales, tanto automáticas como no automáticas, alcanzó los 17.735 millones de dólares en los últimos 26 meses. Ese mismo estudio, precisa que en el caso de La Rioja fue la provincia más afectada al tomar la disminución en relación a la cantidad de habitantes.

"La provincia de La Rioja encabezó la pérdida per cápita con una caída de USD 1.742 por habitante, seguida por Tierra del Fuego con USD 954 y Formosa con 875 dólares", publicó el informe.

La cifra surge de tomar que en total la Provincia recibió 703 millones de dólares menos de los que deberían haber conseguido según el reparto de fondos nacionales vigente en noviembre de 2023, coincidiendo con la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación.

En esta línea se suman los fondos automáticos por coparticipación y los no automáticos, por lo que la desaparición de los denominados “fondos compensatorios” o “extras”, surgidos de la cesión de un punto de coparticipación en la década del ’80, impacta especialmente en el caso de La Rioja. Además, el estudio precisa que todas las provincias y la CABA registraron una baja en los recursos enviados por el Estado nacional.