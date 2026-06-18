Barack Obama inaugura un centro cívico con su nombre en una zona postergada de Chicago

Ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

Por Renee Hickman y Steve ​Gorman

CHICAGO, EEUU, 18 jun (Reuters) - Miles de invitados, encabezados por expresidentes y jefes de Estado, se dieron cita el jueves en un parque a ‌orillas del lago de Chicago ‌para inaugurar el Centro Presidencial Obama, un extenso complejo de granito, naturaleza y arte diseñado como centro neurálgico de la vida cívica y la cultura en homenaje al expresidente de Estados Unidos.

Al evento asistieron, junto al expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama, los otros tres antiguos ocupantes vivos del Despacho Oval —los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Joe Biden— y ​sus esposas, la exsecretaria ⁠de Estado Hillary Clinton, Laura Bush y Jill Biden.

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Las dos hijas de ‌Obama, Malia y Sasha, se sentaron junto a sus padres ⁠en el escenario principal de la ceremonia.

Entre los ⁠invitados de honor también se encontraban la exvicepresidenta Kamala Harris y su cónyuge, Douglas Emhoff; la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi; ⁠y dignatarios extranjeros como la excanciller alemana Angela Merkel y el ​ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

El acto, bajo un ‌cielo parcialmente nublado, supuso la inauguración oficial ‌del Centro Obama, un proyecto de 850 millones de dólares que, según ⁠los historiadores locales, representa la mayor inversión individual en un siglo en lado sur de la ciudad, una zona que ha estado mucho tiempo abandonada.

Los fondos para el centro, que abre sus puertas al público este viernes —coincidiendo con ​la festividad ‌del "Juneteenth", que celebra la abolición de la esclavitud en Estados Unidos—, se recaudaron de forma privada a través de la Fundación Obama, una organización sin ánimo de lucro de Chicago y dirigida por la antigua pareja presidencial.

El acto comenzó con una actuación del grupo de hip-hop ⁠The Roots y una interpretación en solitario del himno nacional a cargo de Jennifer Hudson. Otros artistas de primer nivel que tenían previsto actuar eran Stevie Wonder, Bruce Springsteen, John Legend, Common, Christina Aguilera y Eddie Vedder.

Además de la multitud de dignatarios, estrellas de la música y otros invitados que asistieron a la inauguración propiamente dicha, una multitud de miles de invitados más con entrada siguió la ceremonia en ‌una pantalla gigante desde otro parque cercano al centro.

El Centro Obama, que ocupa casi 8 hectáreas del histórico Jackson Park, a orillas del lago Míchigan, es una ambiciosa combinación de paisajismo y arquitectura que incluye elementos como un parque infantil, jardines, una sala de conciertos y una cancha de baloncesto con las dimensiones ‌reglamentarias de la NBA.

El centro, que en gran parte rinde homenaje a los avances en materia de derechos civiles y al lugar que ocupa Obama en la historia como ‌el primer político ⁠negro elegido presidente de Estados Unidos, surge en un momento en el que su sucesor inmediato, el presidente Donald Trump, ha ​recortado las protecciones de las libertades civiles y los programas de diversidad.

Con información de Reuters