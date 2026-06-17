Qué explica el superávit de Formosa: las claves detrás de las cuentas provinciales de 2025

El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole, destacó el resultado fiscal alcanzado por Formosa y sostuvo que la provincia mantiene una situación económica singular dentro del escenario nacional. En ese sentido, remarcó que el distrito volvió a cerrar 2025 con superávit, consolidando una tendencia sostenida que, según afirmó, no registra antecedentes similares en otras jurisdicciones argentinas.

“Formosa cerró 2025 nuevamente con superávit, algo que ya había sido informado por el gobernador Gildo Insfrán el 1° de marzo. Lo que aporta este informe son elementos para comprender ese resultado en perspectiva”, explicó Muracciole en declaraciones a Agenfor.

El economista señaló que el incremento real de los ingresos fiscales, que alcanzó el 12,5%, constituye uno de los principales indicadores del desempeño económico provincial. Según explicó, este resultado refleja tanto una expansión de la actividad económica como un fortalecimiento de la recaudación propia. “El crecimiento de los ingresos fiscales en términos reales muestra, por un lado, que la economía formoseña registró una mejora durante 2025 y, por otro, que se consolidó el esquema de recaudación provincial, cuyo peso dentro de los ingresos genuinos de Formosa se triplicó en los últimos años”, aseguró.

Una trayectoria fiscal inédita

Muracciole también aclaró que el incremento de los recursos provinciales no está vinculado a una mayor presión tributaria y remarcó que "antes de que algún improvisado pueda tergiversar este dato, hay que subrayar que mayor recaudación no significa mayores impuestos". En esa línea, destacó que Formosa tiene tasas tributarias menores que el promedio nacional, y detalló que lo creció es la economía y la base imponible, no la presión fiscal sobre los contribuyentes.

Asimismo, el rector puso el foco en lo que consideró uno de los principales indicadores de la provincia: "El superávit fiscal y financiero sostenido durante 24 años consecutivos es un logro sin parangón en la Argentina. No hay otra provincia que pueda exhibir semejante trayectoria".

"Lo naturalizamos porque lo vivimos desde adentro, pero si esto ocurriera en cualquier otra jurisdicción del país, sería motivo de celebración pública, de titulares y de reconocimiento político transversal. Formosa lo tiene y no siempre lo dimensiona en su verdadera magnitud", indicó el rector de la UPLaB.

Según explicó, la continuidad del superávit está estrechamente vinculada a una política de desendeudamiento sostenida en el tiempo. El superávit, afirmó, no es un dato aislado, sino que es una política sostenida junto al desendeudamiento, por lo que la provincia logró sentar las bases sólidas para el crecimiento.

Inversión pública y cuentas equilibradas

Finalmente, Muracciole elogió la continuidad del Modelo Formoseño como una de las fortalezas centrales de la provincia, y señaló que el diseño de políticas públicas con una proyección a 50 años permite gozar de una sólida salud macroeconómica. En este sentido, destacó la responsabilidad y solvencia con la que el gobernador Insfrán administra las cuentas públicas y el patrimonio local.

Además, respaldó la vigencia de este modelo de gestión al precisar que Formosa se ubica como la tercera provincia que menos recursos destina al pago de deuda, mientras que se posiciona entre las cinco que mayor porcentaje de su presupuesto invierten en áreas clave como obra pública, educación y salud.

La autoridad universitaria subrayó que este superávit fiscal se consigue y sostiene en un contexto económico nacional al que calificó de adverso y destructivo para la producción, las provincias y los jubilados. Muracciole contrastó la situación de la provincia con las medidas del gobierno nacional, y afirmó que el superávit central es engañoso debido al incremento de la deuda y la eliminación de la obra pública, y concluyó que la realidad financiera y fiscal de Formosa demuestra la eficiencia y actualidad de su modelo de gestión, a pesar de las críticas de ciertos sectores.