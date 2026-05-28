Estados Unidos afirma que su embajada en Kiev sigue abierta

FOTO DE ARCHIVO: La embajada de Estados Unidos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

La embajada ​de Estados Unidos en Kiev sigue abierta, según informó el jueves, desmintiendo las informaciones sobre cambios en ‌su funcionamiento tras las ‌advertencias de Rusia de que los diplomáticos y los extranjeros debían abandonar la capital ucraniana antes de que se intensificaran los ataques.

Algunos medios de comunicación ucranianos citaron el jueves las declaraciones de la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, según las cuales la embajada de ​Estados Unidos había ⁠abandonado la capital.

Kallas dijo a los periodistas en el ‌marco de una reunión de la UE en ⁠Chipre que todas las embajadas ⁠extranjeras en Kiev habían hecho caso omiso de la amenaza de ataques por parte de Moscú, excepto una.

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"Lo que nos llegó ⁠ayer desde Ucrania es que todas las embajadas ​se quedaron, excepto una", dijo Kallas el ‌jueves. "Todos los europeos se quedaron. Estados ‌Unidos se marchó".

Varios Estados de la UE convocaron a ⁠sus embajadores rusos después de que Moscú emitiera el lunes su advertencia a los extranjeros para que abandonaran el país.

En una publicación en la red social X, la ​embajada de ‌EEUU en Kiev dijo que no se habían producido cambios en sus operaciones.

"La embajada de EEUU está abierta. No hay cambios en nuestras operaciones y las informaciones que indiquen lo contrario son falsas", señaló.

El ⁠asesor de comunicación del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Dmitro Litvin, dijo a los periodistas que Ucrania había tenido conocimiento de que algunos diplomáticos estadounidenses habían abandonado Kiev en el último ataque masivo ruso del domingo.

Añadió que Ucrania agradecía a todas las embajadas que trabajan en Kiev y apoyan a Ucrania.

Un representante de ‌la embajada de EEUU en Kiev se negó a comentar los comentarios de Litvin.

La embajadora interina de Estados Unidos en Kiev, Julie Davis, se encontraba en Leópolis para asistir a un evento durante el fin de semana, según una publicación de ‌la embajada en las redes sociales.

"El Departamento de Estado no tiene mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses y revisa ‌periódicamente la situación ⁠de seguridad de la embajada en Kiev", escribió la embajada en su publicación en la red ​social X.

Con información de Reuters