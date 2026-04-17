Líderes de izquierda mundiales se reúnen en España para movilizarse contra la extrema derecha

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reúnen en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil

Por Victoria Waldersee y Joan ​Faus

BARCELONA, 17 abr (Reuters) - Pedro Sánchez, de España, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, encabezarán los encuentros de la izquierda mundial que ‌se celebrarán en Barcelona el ‌viernes y el sábado, en un intento por defender el multilateralismo y movilizar a los movimientos de izquierda contra la extrema derecha.

Las reuniones, organizadas por España y redes políticas de izquierda, se producen en un momento en que los rápidos recortes del presidente estadounidense Donald Trump a la ayuda humanitaria, las intervenciones militares y las amenazas de abandonar la OTAN han sacudido el "statu quo" ​de las relaciones internacionales ⁠y han impulsado un replanteamiento de las alianzas globales.

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Nacida de una llamada ‌de atención a los socialistas europeos tras el auge de la ⁠extrema derecha en las elecciones de la ⁠UE de 2024, el objetivo de la denominada "Movilización Global Progresista", que comienza el viernes, es movilizar a los defensores de las ideas de izquierda, culminando en ⁠una declaración de acciones comunes sobre objetivos que van desde la defensa ​de la democracia hasta la transición ecológica, según han ‌afirmado los organizadores.

Una segunda reunión el ‌sábado —titulada "En defensa de la democracia"— está organizada por el Gobierno español y ⁠es la cuarta entrega de una cumbre puesta en marcha por Lula y Sánchez en 2024.

"DEMOSTRAR QUE HAY UNA ALTERNATIVA"

Ambos líderes son críticos abiertos del Gobierno de Trump —Sánchez se ha mostrado especialmente crítico con respecto a la guerra ​de Irán— y ‌ambos se enfrentan a crecientes desafíos de la extrema derecha en las próximas campañas electorales.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, que también se ha enfrentado a Trump, asistirá al evento, al igual que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que supone la primera visita ⁠a España de un presidente mexicano desde 2018 tras años de tensiones por el legado del dominio colonial español.

"Creo que es importante que los partidos y Gobiernos progresistas se unan para transmitir al público, especialmente en España, que formamos parte de algo que va más allá de la política nacional", afirmó Sánchez sobre las reuniones, en comentarios realizados en Pekín durante una visita a China en la que él ‌y el presidente Xi Jinping se comprometieron a estrechar lazos.

La extrema derecha europea perdió a uno de sus mayores defensores con la derrota del líder nacionalista húngaro Viktor Orbán en las elecciones del domingo. Sánchez lo ha celebrado diciendo que "las olas se pueden parar, en Hungría lo hemos visto".

En el otro evento, 3.000 personas, ‌entre las que se incluyen jefes de Estado actuales y anteriores, unos 400 alcaldes, sindicatos, activistas y partidos políticos, se reunirán durante dos días bajo los auspicios del Partido ‌Socialista Obrero Español. ⁠Sánchez y Lula clausurarán el evento.

"Hay fuerzas radicales en juego en nuestros países que patrocinan movimientos de extrema derecha. (...) Tenemos que ​demostrar que hay una alternativa", dijo Giacomo Filibeck, secretario general del Partido Socialista Europeo, que agrupa a 33 partidos de toda Europa.

Con información de Reuters