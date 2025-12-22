La lotería de navidad española reparte riqueza y alegra a los leoneses afectados por los incendios

Billetes de lotería se ven antes del inicio del sorteo de la lotería de navidad española "el gordo" en Madrid, España

‍La lotería de navidad española repartió el lunes 2.770 millones de euros (3.250 millones ‍de dólares) en ⁠premios, y muchos de los agraciados con el mayor premio, "el gordo", viven en la provincia de León, que fue asolada este año por los incendios.

"Con el verano tan tremendo que hemos pasado con los incendios, que ha sido horrible, estoy muy emocionada porque es tremendo, no ‌doy crédito", dijo la ganadora de ⁠la lotería Laura a ⁠la emisora de radio Cadena SER.

El bote total del sorteo estatal aumentó respecto al del año ‍pasado, que fue de 2.700 millones de euros.

En el sorteo televisado a ⁠todo el país, celebrado ‌en el Teatro Real de Madrid, los alumnos del Colegio de San Ildefonso eligieron los números ganadores de dos globos giratorios, una tradición que se remonta a más ‌de ‌200 años y que marca el inicio de la temporada festiva en España.

El público hizo cola durante horas para entrar, con gorros de Papá Noel, trajes ​regionales y sus amuletos personales.

El sorteo se interrumpió brevemente cuando un pequeño grupo de manifestantes se plantó dentro del teatro, gritando consignas propalestinas, antes de que se reanudara la ceremonia.

La manía por la lotería se apodera de España en ‍las semanas previas al sorteo de Navidad, con familias, amigos y compañeros de trabajo reuniendo dinero para comprar décimos o fracciones de décimos, a menudo favoreciendo a vendedores o números "afortunados".

Los españoles ​gastan una media de 66,6 euros en décimos de "el gordo", según la asociación de vendedores Anapal. ​El décimo más vendido cuesta 20 euros y sus poseedores pueden ganar el 10% ⁠del premio cada uno.

(1 dólar = 0,8524 euros)

Con información de Reuters