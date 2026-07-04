"Esfuerzo, dedicación y compromiso": Insfrán reconoció a trabajadores por su trayectoria laboral en la Legislatura formoseña

En un homenaje que puso en valor la trayectoria y el rol institucional de los trabajadores, el gobernador de Gildo Insfrán, encabezó un acto de reconocimiento a empleados legislativos que cumplieron entre 25 y 40 años de servicio en la provincia de Formosa.

"Esta tarde participamos de la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria de trabajadores legislativos de nuestra provincia. Se entregaron medallas y placas recordatorias a personal valioso quienes brindaron su esfuerzo, dedicación y compromiso en favor de la comunidad formoseña", detalló el gobernador en sus redes sociales para honrar la trayectoria realizada.

Durante la ceremonia se entregaron diplomas, medallas y placas recordatorias como símbolo de gratitud institucional hacia los trabajadores. El gobernador fue uno de los encargados de realizar las distinciones personalmente, en un gesto que reforzó el carácter protocolar y simbólico del encuentro.

El acto se desarrolló en el Galpón “C” del Paseo Costanero capitalino se convirtió en el escenario de un homenaje institucional destinado a empleados legislativos que alcanzaron entre 25, 30, 35 y 40 años de servicio en el Poder Legislativo de Formosa.

Del acto participaron, el vicegobernador Eber Solís, el jefe de Gabinete de Ministros Antonio Ferreira, el presidente provisional de la Cámara de Diputados Armando Cabrera y el diputado Agustín Samaniego, además de legisladores provinciales.

En su intervención, Solís destacó el vínculo construido a lo largo de los años con los trabajadores legislativos, a quienes consideró piezas fundamentales del funcionamiento institucional. Según expresó durante el evento, una de las primeras directivas recibidas al asumir su cargo fue “cuidar al trabajador legislativo”, subrayando la importancia del recurso humano dentro del Estado provincial.

El vicegobernador también puso en relieve el rol de los empleados legislativos en la consolidación democrática, al señalar que su labor cotidiana contribuye a “construir los puentes” que sostienen el funcionamiento de las instituciones.

En ese sentido, remarcó la importancia de su tarea silenciosa pero constante, que permite la continuidad administrativa y legislativa del Estado. Las palabras del funcionario se enmarcaron en un reconocimiento más amplio al compromiso de décadas de servicio público.

Un homenaje con fuerte contenido institucional

El cierre del acto incluyó referencias al contexto político y social, donde Solís contrastó la situación local con la del país, destacando el enfoque provincial en la defensa del empleo público y la justicia social. Asimismo, evocó la frase del general Juan Domingo Perón: “No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan”.

El reconocimiento a los empleados legislativos se consolidó así como un acto de fuerte carga institucional, donde la trayectoria laboral fue puesta en el centro como pilar del funcionamiento del Estado provincial.