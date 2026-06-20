Insfrán encabezó los actos por el Día de la Bandera y homenajeó a Manuel Belgrano en Formosa

La provincia de Formosa conmemoró este sábado el 206° aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano con un acto oficial encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, quien presidió las ceremonias por el Día de la Bandera junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Las actividades comenzaron en horas de la mañana en el Mástil Municipal de la ciudad capital, donde se realizó el tradicional izamiento de la bandera nacional y de la enseña provincial. La ceremonia contó con la participación del vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira; el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Felipe Cabrera; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández; el intendente de Formosa, Jorge Jofré; y el jefe de la Guarnición Militar de Formosa, coronel Gustavo Insaurralde.

También participaron legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, delegaciones escolares, abanderados y escoltas, además de representantes de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad.

Acompañados por las estrofas de la canción Aurora, interpretada por la Banda de Música de la Policía de Formosa, las autoridades procedieron al izamiento de los pabellones nacional y provincial, uno de los momentos centrales de la jornada.

Posteriormente, el gobernador Insfrán, junto a las principales autoridades presentes, depositó una ofrenda floral al pie del busto del general Manuel Belgrano, en homenaje al creador de la bandera argentina y figura clave en la historia de la independencia nacional.

El acto concluyó con la interpretación del tradicional toque de silencio por parte de la Banda de Música de la Policía provincial, en un marco de recogimiento y respeto, con el que el pueblo y el Gobierno de Formosa renovaron su compromiso con los valores patrios y recordaron el legado del prócer argentino.

Las mejores 5 frases de Manuel Belgrano

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue un militar, abogado, periodista, político, diplomático, economista, creador de la bandera argentina y de la escarapela nacional. Sus múltiples experiencias de vida han quedado registradas en documentos oficiales, memorias y relatos de los protagonistas de la época y también en su autobiografía.

Belgrano se destacó por su mirada revolucionaria, promovió la educación pública y defendió los derechos de los pueblos originarios. Aún hoy su legado se mantiene vigente. Esta son algunas de las mejores frases del prócer argentino que exponen su pensamiento: