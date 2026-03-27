Preocupación por el CAREM: desde Formosa advierten riesgos para la soberanía energética nacional

El investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Rolando Granada, advirtió sobre la paralización del Gobierno nacional del proyecto de la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM). Allí evaluó las consecuencias en la soberanía energética argentina y en el desarrollo tecnológico, en un contexto donde Formosa había sido considerada como posible sede.

Cabe recordar, que el proyecto CAREM es un reactor nuclear de pequeña y mediana potencia, diseñado íntegramente en el país. Según explicó, se trata de una tecnología innovadora que posicionaba a la Argentina en un lugar destacado dentro del sector nuclear a nivel global.

En una entrevista radial, el especialista explicó que la instalación del reactor nuclear en la provincia hubiera significado un avance estructural en materia energética, productiva y científica. “El costo de la energía en nuestro país es demasiado alto y se está encareciendo cada vez más”, sostuvo el investigador, y remarcó que se trata de una problemática que afecta a todo el territorio nacional.

Las consecuencias de la cancelación del proyecto por parte de Nación

Granada señaló que contar con una fuente de generación cercana hubiera tenido beneficios directos en la economía regional. En ese sentido, destacó que una planta de estas características no solo produce energía, sino que también impulsa empleo calificado, formación profesional y desarrollo tecnológico.

A diferencia de centrales tradicionales como Atucha o Embalse, este tipo de reactor modular permite una mayor flexibilidad operativa y abre posibilidades en el mercado internacional. "Es un concepto completamente distinto, con enorme potencial comercial", afirmó.

Sin embargo, el especialista cuestionó la decisión del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei de interrumpir el desarrollo del proyecto: "Lo que hizo el gobierno fue, en la práctica, cancelarlo. Y lo peor es que no tenemos nada como alternativa".

Para Granada, la paralización responde a una política de ajuste que impacta directamente en la ciencia y la tecnología. En esa línea, consideró que la medida limita el crecimiento del país en un área estratégica y afecta la soberanía energética.

Una mejora a la infraestructura energética de la provincia

El investigador también destacó que el CAREM podía contribuir a mejorar la disponibilidad de energía y, en el mediano plazo, a reducir costos. Además, advirtió que la Argentina perdió terreno en un contexto internacional donde más de 80 proyectos de reactores modulares están en desarrollo.

"El CAREM era uno de los proyectos más avanzados del mundo en su categoría", señaló, y agregó que se trataba de una tecnología exportable en un escenario global marcado por la transición energética. Asimismo, remarcó que la energía nuclear forma parte del conjunto de fuentes limpias, junto con la solar, eólica e hidroeléctrica, y consideró necesario avanzar hacia matrices energéticas diversificadas.

En sus críticas, el especialista apuntó a la falta de planificación en el área: "Hoy estamos en un caos, sin rumbo. No tenemos un plan nuclear. Se está golpeando la línea de flotación del futuro del país. Sin ciencia, sin universidades fuertes y sin desarrollo tecnológico, estamos hipotecando lo que viene".

Mientras tanto, en Formosa avanzan proyectos vinculados a energías renovables, como parques solares, que buscan diversificar la matriz energética. Sin embargo, el debate continúa abierto en torno a cómo articular desarrollo, costos y soberanía en un escenario cada vez más exigente.