En medio de la caída de la obra pública, Formosa registró los salarios más altos de la construcción en el NEA

El sector de la construcción atraviesa en gran parte del país un escenario de tensión económica marcado por la desaceleración de inversiones, el aumento sostenido de los costos de obra y la retracción de proyectos financiados por el Estado nacional. En ese contexto, Formosa se posicionó como la provincia con los salarios más altos del sector dentro del NEA.

Esta posición hace que se diferencie de otras jurisdicciones de la región que muestran mayores dificultades vinculadas al freno de la actividad. De acuerdo al último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), correspondiente a febrero de 2026, el salario promedio nacional en la construcción alcanzó los $1.218.792, aunque registró una leve caída mensual del 0,8%.

Dentro del nordeste argentino, Formosa encabezó el ranking regional con un salario promedio de $1.038.774 y superó a provincias como Misiones, que registró $972.771, y a Corrientes, donde el promedio salarial se ubicó en $955.538.

Formosa por encima del promedio regional

La diferencia adquiere relevancia en un contexto donde la actividad de la construcción depende en gran medida de la obra pública y de proyectos impulsados desde el Estado, especialmente en las provincias del norte argentino. Mientras varias provincias enfrentan dificultades derivadas del ajuste nacional y la paralización de obras financiadas por Nación, Formosa logró sostener un nivel salarial superior al resto del NEA, aun en medio de un escenario complejo para toda la actividad.

Los datos también reflejan una fuerte disparidad territorial en el país. Provincias vinculadas a grandes desarrollos energéticos, mineros o de infraestructura muestran incrementos más acelerados, mientras que el NEA mantiene un crecimiento más moderado debido a la menor presencia de inversiones privadas y a la retracción de la obra pública nacional.

En ese marco, Corrientes volvió a quedar relegada en la comparación regional y nacional, que se hubica como la tercera provincia con menores salarios del país dentro del sector de la construcción, apenas por encima de Tucumán y Chaco.

Caída del cemento y señales de alerta

A nivel nacional, los indicadores del sector continúan con las señales de retroceso. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, el despacho de cemento cayó 12,7% interanual en abril y 9,6% respecto a marzo.

El dato es considerado uno de los principales termómetros de la actividad y refleja el impacto de la paralización de la obra pública, la cautela del sector privado y las dificultades de financiamiento en un contexto económico todavía inestable.

Frente a ese panorama, Formosa aparece dentro del NEA como una de las provincias que logró sostener mejores indicadores salariales dentro de la construcción, en medio de una actividad que continúa afectada por el ajuste nacional y la desaceleración general de la economía.