En la Expo Ingeniería, Formosa destacó su apuesta al desarrollo productivo frente al ajuste nacional

Durante el cierre de la 2° Expo de la Ingeniería, distintos funcionarios destacaron el rol de las políticas del Gobierno de Formosa en el impulso del desarrollo productivo provincial. Allí se destacó la importancia de la articulación entre el sector público, el sistema educativo y el ámbito científico-tecnológico para fortalecer la matriz productiva y se rechazó el ajuste en el presupuesto para universidades.

En este contexto, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, destacó que mientras Nación paralizada "la construcción de escuelas técnica", el modelo formoseño apuesta a la ingeniería para el desarrollo pymes local.

En este mismo sentido, cuestionó el desfinanciamiento del titular de la cartera de Hacienda que enfatizó que a contramano del Modelo Formoseño se encuentra el proyecto del Gobierno nacional, que “no apoya a las Universidades” ni tampoco "cumple con la Ley de Financiamiento".

El apoyo del modelo

Al referirse al apoyo que el Gobierno provincial les brinda a las pymes, el titular de Economía hizo notar que “hay créditos que son directamente de la provincia”, así como también “existe el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), del Banco Formosa y de otros bancos locales”.

En ese sentido, adelantó que se está organizando un encuentro con diversos actores del sistema financiero, con representantes del CFI con el objetivo de impulsar líneas de crédito vigentes. Además destacó la reciente creación del Fondo Innova, una iniciativa promovida junto al Consejo Federal de Inversiones orientada a startups y empresas con proyectos de base científica y tecnológica.

La propuesta contempla inversiones bajo la modalidad de deuda condicionada, con financiamiento que oscilará entre 200 mil y 600 mil dólares para iniciativas con potencial de impacto productivo, tecnológico e innovador. El programa apunta a fortalecer emprendimientos vinculados a investigación, desarrollo y generación de nuevas soluciones tecnológicas.

En cuanto al plano nacional, Ibáñez advirtió que “no hay consumo y, por ende, en los últimos nueve meses, la recaudación fiscal viene en picada”.

“Esta falta de consumo es porque hay una gran recesión en la Argentina. Al consumo se lo mide con un termómetro que se llama el IVA y tanto el IVA interno como el de Aduana están cada día peor”, cerró.