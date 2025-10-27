La provincia de La Rioja desarrolló este domingo sus elecciones provinciales concurrentes para renovar los escaños de la Legislatura local, en simultáneo con los comicios nacionales. La jornada transcurrió con normalidad y buena participación, según informaron autoridades judiciales y electorales.

De acuerdo con los primeros resultados oficiales y de boca de urna difundidos alrededor de las 21 horas, se observa una tendencia preliminar pareja entre las dos principales fuerzas políticas: La Libertad Avanza (LLA) y Federales Defendamos La Rioja. Los primeros cómputos colocan al espacio libertario ligeramente por encima del frente provincial, aunque las autoridades advirtieron que los números podrían variar a medida que avance el escrutinio.

En la sección Capital, donde ya se escrutó el 54,51% de las mesas, los resultados oficiales parciales ubican a La Libertad Avanza en primer lugar con el 33,57% de los votos (21.705 sufragios). En segundo lugar aparece el Frente de Fuerza Federal, con 24,62% (15.916 votos), seguido por el Frente Fuerza Patria con 7,89% (5.099 votos).

Más atrás se posicionan Alianza Provincias Unidas con 4,36% (2.819 votos), Somos La Rioja (UCR) con 4,21% (2.722 votos) y el Frente Derecho al Futuro con 3,54% (2.287 votos).

La participación electoral en este corte fue del 38,35% en la sección Capital, aunque se espera que aumente a medida que avance la carga de actas.

Autoridades provinciales remarcaron que el recuento se desarrolla con normalidad y que los próximos cortes oficiales serán difundidos durante la noche a través del portal elecciones2025.justicialarioja.ar.

Cómo está compuesta la Legislatura

La actual Legislatura está compuesta por cinco bloques. El Partido Justicialista - hoy oficialismo - tiene 31 diputados y pone en disputa 14. La UCR cuenta con 2 legisladores y renueva uno. En tanto, La Libertad Avanza, Hay Futuro La Rioja y Norte Grande ponen en juego el único legislador que tiene cada uno actualmente.

Además del Partido Justicialista, alineado con el gobernador Ricardo Quintela que compite con el nombre de Federales Defendamos La Rioja, un sector del peronismo se presenta por el Frente Fuerza Patria.

En el departamento de la Capital, la lista PJ-Federales compite con Juan Carlos Santander como primer candidato a diputado, que busca su reelección. Por su parte, Fuerza Patria-PJ presenta a Ismael Bordagaray como cabeza de la boleta.

La UCR postula a Nazareno Rippa, bajo la alianza Somos La Rioja Provincias Unidas, mientras que LLA compite con Claudia López de Brígido.

Provincias Unidas lleva a Nadina Reynoso, que va por la reelección en la legislatura provincial, y Hacemos lleva como primer candidato a Alberto Paredes Urquiza, ex intendente capitalino.

Las Fuerzas del Cielo lleva a Liliana Medina, actual diputada provincial que buscará renovar su banca. La boleta de las Fuerzas del Centro - Potencia la encabeza Clara Vega, ex senadora nacional. El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) propone a María José González como cabeza de lista.

Nota en desarrollo