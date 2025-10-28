Elecciones 2025: desde La Rioja celebraron el apoyo del electorado al peronismo riojano

El diputado provincial reelecto Juan Carlos Santander, del espacio político Federales Defendemos La Rioja, se mostró satisfecho con los resultados de los comicios provinciales del pasado 26 de octubre. Destacó que, pese a la caída de la lista oficial, el justicialismo y sus listas aliadas superaron los 43.000 votos, frente a los 40.000 obtenidos por La Libertad Avanza (LLA).

“Fue una muy buena elección del PJ. Hubo cuatro listas peronistas que si vos le sumás los votos tenés más de 42.000 votos que sacamos. Ninguna de esas cuatro listas salió con el sello del partido, pero todas son del PJ, Y las cuatro trabajaron en conjunto”, dijo Santander en Riojavirtual Radio.

Además, sostuvo que el resultado permitió conservar las cuatro bancas que el espacio ya poseía en la Legislatura provincial, hecho que consideró una ratificación del respaldo del electorado riojano.

Balance positivo

Santander analizó en particular el resultado de los comicios en la Capital, donde se renovaban ocho bancas y La Libertad Avanza (LLA) obtuvo una amplia victoria sobre la lista oficialista, con un 34,5% frente al 24,3% del peronismo. Sin embargo, para el diputado, el balance fue altamente positivo, ya que consideró que el espacio logró mantener representación y respaldo pese al avance de la fuerza libertaria.

Al hablar de cuatro listas peronistas Santander hace referencia a que a la lista oficial Federales Defendamos La Rioja, se suman las listas satélites del PJ y que eran Fuerza Patria (que postulaba a Ismael Bordagaray como primer candidato a diputado provincial y que aún no se sabe si se queda o no con la octava banca); la lista Frente Derecho al Futuro (su candidato era el dirigente Oscar Villalba); y la lista Frente de Renovación Riojana que postulaba a Alfredo Barros Reyes.

“Fue una muy buena elección de Bordagaray con casi 10.000 votos, de Villalba que sacó casi 5.000 votos y la de Alfredo Baso Reyes que también hizo una muy buena elección”, se explayó.

Cabe recordar que, en la Capital, la lista ganadora de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo 40.100 sufragios, mientras que la lista oficial del PJ cosechó algo más de 28.000. En tanto, la lista encabezada por Bordagaray superó los 9.000 votos, la de Villalba alcanzó los 4.100, y la de Barros Reyes sumó más de 1.600 sufragios.

En este contexto, Santander se mostró confiado en que en el escrutinio definitivo, Bordagaray logre acceder a la octava banca.

Santander, valoró los votos que sacó su lista y dijo que el gobernador Ricardo Quintela lo felicitó por el resultado obtenido. “A nuestra lista la eligieron casi 30.000 riojanos y estamos muy agradecidos. El Gobernador nos felicitó y está muy contento con el trabajo realizado”, indicó.

Autocrítica

Santander realizó autocrítica por el resultado que terminó consagrando primero a LLA y expresó: “Hay que seguir escuchando a la sociedad, para interpretar qué es lo que está buscando la gente y qué es lo que requiere de nosotros. En eso nos van a encontrar siempre, en el territorio y en todos los espacios de escucha. La gente cuando vota no se equivoca. Hay que ver como conquistamos a ese electorado que ha votado por otros partidos políticos”.