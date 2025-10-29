Elecciones 2025: la diputada electa De la Rosa celebró que el triunfo en Formosa fue el más amplio del país

Graciela de la Rosa, quien encabezó la lista a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV), valoró el “triunfo contundente” del Modelo Formoseño en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, destacando que “fue el mayor porcentaje de toda la Argentina” bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán.

En declaraciones recabadas por AGENFOR, subrayó que “este triunfo de más del 58% es el porcentaje más alto que se ha sacado en la Argentina”.

En ese sentido, De la Rosa hizo notar que durante la campaña electoral los cuatro candidatos del Modelo Formoseño, integrantes del equipo del gobernador Gildo Insfrán, se presentaron ante los formoseños de manera conjunta. Además, aseguró que esta victoria representa una señal de esperanza frente al panorama nacional, donde los resultados muestran una mayoría libertaria.

Críticas al gobierno nacional

Respecto a la situación nacional, la diputada electa criticó duramente al gobierno de Javier Milei y expresó: “La situación está difícil en la Argentina, ya que actualmente está colgada de los hilos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario del Tesoro, Scott Bessent”.

Con respecto a los resultados electorales a nivel nacional, De la Rosa comentó que “si no fuera por la ayuda norteamericana, el país hubiera entrado en default, en cesación de pagos”, de manera que “las cuestiones que se van a discutir a partir del 10 de diciembre en la Cámara de Diputados son fundamentales”, ya que “tienen que ver con el bolsillo de la gente”.

Ajuste feroz

Además, alertó que el proyecto de Presupuesto 2026, que actualmente se analiza en las distintas comisiones del Congreso Nacional, incluye medidas muy duras y “un ajuste feroz” previsto por el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, manifestó su preocupación por el incremento de la energía mayorista contemplado para el año próximo. “Tiene mucho que ver no solamente con la dolarización que hace este Gobierno nacional del precio mayorista de la energía eléctrica, sino también con el retiro de los subsidios”, indicó, y planteó que hay un “gran temor” por lo que puede ocurrir el año que viene.

Insfrán celebró el triunfo del peronismo en Formosa

Las elecciones legislativas nacionales de 2025 reflejaron un notable apoyo al oficialismo a nivel país, encabezado por Javier Milei, que logró más del 40 % de los sufragios y se consolidó como primera minoría en la Cámara de Diputados. No obstante, en Formosa el escenario fue distinto: el Frente de la Victoria, alineado con el gobernador Gildo Insfrán, obtuvo un contundente 58,35 %, mientras que La Libertad Avanza quedó en 35,87 %, evidenciando un contraste con su desempeño nacional.

En este marco, el gobernador Insfrán inició la semana con un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el respaldo de los formoseños y resaltando que los comicios se desarrollaron “con tranquilidad y normalidad”, destacando la solidez del oficialismo provincial frente al avance del espacio libertario.