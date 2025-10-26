Los comicios cerraron a las 18 de este domingo 26 de octubre y hay fuerte expectativa por conocer quienes serán los nuevos representantes de la provincia de Formosa en el Congreso de la Nación, con dos bancas en juego.

El escenario en estas elecciones legislativas 2025 mostró nuevos frentes y referentes que buscan recuperar protagonismo en el Parlamento.

En total, 5 listas compitieron por los dos escaños que se disputaban en estas elecciones legislativas a nivel nacional. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.

Quiénes son los candidatos en Formosa