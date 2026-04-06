Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del impacto de un proyectil, mientras continúa el conflicto entre EEUU e Israel con Irán, en el norte de Israel

​Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales están ‌negociando los ‌términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir a un fin definitivo de la guerra, según informó Axios el domingo, basándose ​en la información ⁠de cuatro fuentes estadounidenses, ‌israelíes y regionales con conocimiento ⁠de las conversaciones.

Reuters ⁠no pudo verificar de inmediato la información. La Casa Blanca y el ⁠Departamento de Estado de ​Estados Unidos no respondieron ‌de inmediato a la ‌solicitud de comentarios de Reuters.

Los ⁠mediadores están debatiendo los términos de un acuerdo en dos fases, según el informe, que ​añade ‌que la primera fase consistiría en un posible alto el fuego de 45 días durante el cual se ⁠negociaría el fin definitivo de la guerra.

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La segunda fase consistiría en un acuerdo para poner fin a la guerra, según el informe.

El alto el fuego podría prorrogarse si se ‌necesitara más tiempo para las negociaciones, según el informe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo al Wall Street Journal que ‌su plazo para que Irán abra el estrecho de Ormuz o se ‌enfrente a ⁠ataques contra infraestructuras críticas vence el martes por ​la noche.

Con información de Reuters