El presidente de Paraguay elogia la amistad con Taiwán; China le insta a romper relaciones

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Paraguay, Santiago Peña, interviene durante la Reunión Anual de la Junta de Gobernadores del Grupo BID, en Luque

Por Ben Blanchard y ​Yi-Chin Lee

TAIPÉI, 7 mayo (Reuters) - Paraguay y Taiwán comparten una amistad basada en la libertad y la democracia que va más allá ‌de las formalidades diplomáticas, ‌dijo el jueves el presidente paraguayo, Santiago Peña, mientras China le instaba a romper relaciones con Taipéi.

Su visita se produce en un momento en que China intensifica sus esfuerzos para alejar a la nación sudamericana de su apoyo de larga data a Taipéi.

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Este es el segundo viaje de Peña a Taiwán como presidente. Paraguay es uno de ​los 12 países que ⁠aún mantienen relaciones diplomáticas formales con la isla de gobierno democrático ‌y reclamada por Pekín.

En un discurso en inglés ante ⁠estudiantes universitarios en Taipéi tras recibir ⁠un doctorado honoris causa, Peña afirmó que Paraguay y Taiwán mantienen una alianza basada en la libertad.

"Paraguay y Taiwán comparten una amistad construida sobre ⁠una base sólida: la democracia, la libertad, la confianza en ​las instituciones y la dignidad del trabajo duro", ‌afirmó.

"Nuestra relación bilateral va mucho más ‌allá de la formalidad diplomática. Se manifiesta en acciones concretas, ⁠logros tangibles y oportunidades reales para ambas naciones".

Dirigiéndose a Peña en el mismo acto, la vicepresidenta taiwanesa Hsiao Bi-khim mencionó cómo lo había conocido y le había causado una gran impresión en Washington antes ​de que ‌fuera elegido presidente.

"Y sigo estando muy impresionada por la pasión del presidente Peña por servir al pueblo de Paraguay", añadió. "Presidente Peña, pasión, pueblo, Paraguay, cinco P. Y además, una asociación basada en principios con Taiwán lo hace 'perfecto'".

Ninguno de los dos ⁠mencionó a China en sus declaraciones públicas.

El jueves por la mañana, en Pekín, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, dijo que Paraguay debería "situarse en el lado correcto de la historia" y "romper las denominadas relaciones diplomáticas con las autoridades de Taiwán".

"El principio de 'una sola China' es una norma fundamental de las relaciones internacionales y el consenso universal de ‌la comunidad internacional", afirmó Lin, refiriéndose a la postura de Pekín de que ambos lados del estrecho de Taiwán forman parte de un único país.

Paraguay es el último aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica.

Ambos establecieron relaciones diplomáticas en 1957, en los primeros días del régimen del dictador paraguayo ‌Alfredo Stroessner, un ferviente anticomunista.

Peña mantiene buenas relaciones con Estados Unidos y en febrero visitó Washington para asistir a la nueva junta de paz del ‌presidente estadounidense Donald ⁠Trump, donde este lo calificó de "chico joven y guapo".

China afirma que Taiwán es una de sus provincias, una ​postura rechazada por el presidente Lai Ching-te y su Gobierno.

Con información de Reuters