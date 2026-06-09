El papa León viaja a Barcelona en una gira por España centrada en la guerra y la migración

Fieles esperan al papa León XVI fuera de la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, durante su viaje apostólico, en Barcelona, Cataluña, España

El papa León XIV partió el martes hacia la segunda etapa de su visita a España, al volar ‌de Madrid a Barcelona como ‌parte de una gira de una semana en la que ha advertido que la escalada de los conflictos ha sumido al mundo en una profunda crisis.

León, que ha adoptado recientemente un tono más enérgico contra el rumbo del liderazgo mundial, también dijo el lunes ante el Congreso español que la "grandeza moral" de cualquier país dependía de cómo tratara a los migrantes ​y a otras poblaciones ⁠vulnerables.

En un discurso de despedida el martes antes de salir de Madrid, ‌el primer papa estadounidense instó a los católicos de ⁠la ciudad a actuar con generosidad y ⁠ayudar a quienes lo necesitan.

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"En un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro, donde el término ‘crecimiento’ se reduce a la dimensión económico-financiera, ⁠es necesario pensar y vivir según la lógica más verdadera, es ​decir, la de un crecimiento humano integral", dijo.

León ‌tenía previsto aterrizar en Barcelona tras un ‌vuelo de aproximadamente una hora, antes de reunirse con el líder ⁠de la región nororiental de Cataluña y participar en una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

TORRE DE LA SAGRADA FAMILIA

El acto central de la visita de León a Barcelona será el miércoles, ​cuando el ‌papa visite una abadía en la cercana Montserrat e inaugure la nueva torre de la Sagrada Familia, la basílica modernista que se ha convertido en la iglesia más alta del mundo.

La visita a la basílica también celebra el legado de su arquitecto, Antoni ⁠Gaudí, cuyos diseños fueron objeto de burlas en vida, pero ahora son elogiados. Ferviente católico fallecido el 10 de junio de 1926, se encuentra en camino hacia la santidad católica.

El papa, que el lunes se reunió con seis víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero español, ha sido criticado por algunos sobrevivientes por sus planes de visitar la abadía de Montserrat.

La abadía fue incluida ‌en un informe de 2023 del Defensor del Pueblo de España que estimó que cientos de miles de víctimas habían sufrido abusos por parte del clero español durante décadas. En 2019, el abad de Montserrat pidió disculpas públicamente a las víctimas de abusos sexuales en la escuela de la abadía.

La visita ‌del papa estadounidense a España culminará el viernes en las islas Canarias, un archipiélago español frente a África occidental, donde el papa se reunirá con unos 1.000 ‌migrantes que han cruzado ⁠peligrosas aguas del Atlántico en pequeñas embarcaciones neumáticas para llegar a Europa.

En su discurso ante el Congreso el lunes, el ​papa dijo que la falta de ayuda a los migrantes del mundo estaba poniendo en cuestión "el fundamento ético del orden internacional".

Con información de Reuters