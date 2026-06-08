El papa León dice ante el Parlamento español que el mundo se encuentra en una crisis "profunda"

El papa León XIV durante su visita el Parlamento español en su viaje apostólico en Madrid, España

El papa León ​XIV dijo ante el Congreso de los Diputados español que la escalada de los conflictos, la polarización cada vez mayor y el desprecio generalizado por los derechos humanos habían sumido al mundo en una profunda crisis, en uno de ‌sus discursos políticos más extensos hasta la fecha, pronunciado ‌el lunes.

León, que últimamente ha adoptado un tono más contundente contra la dirección del liderazgo mundial, también reiteró con firmeza su oposición al aumento del gasto militar europeo, instando a los políticos a poner fin a las guerras que asolan el planeta y a ayudar a los migrantes.

"El mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural, que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca", dijo el papa en el discurso, pronunciado horas después de que Israel e Irán reanudaran sus ataques mutuos en la prueba más grave para el alto el fuego de dos meses.

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"Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar. (...) Las ​armas pueden imponer un silencio temporal, ⁠pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera", afirmó.

LA MIGRACIÓN PONE A PRUEBA EL "FUNDAMENTO ÉTICO DEL ORDEN INTERNACIONAL"

El discurso de León, ‌que fue pronunciado en español y recibido con una ovación de los parlamentarios que duró siete minutos, fue ⁠uno de los pocos discursos papales ante unas Cortes soberanas y el ⁠primero de un papa ante el Parlamento español. Forma parte de una visita de una semana al país en la que el pontífice se ha reunido con migrantes y personas sin hogar, y ha pedido a los líderes políticos españoles que dejen de dividir a ⁠sus electorados.

El papa, cuya gira por España culminará con un encuentro en las islas Canarias con migrantes que se ​han enfrentado a las peligrosas aguas del Atlántico para entrar en Europa, dijo que la falta ‌de ayuda a los migrantes del mundo estaba poniendo en ‌tela de juicio "el fundamento ético del orden internacional".

Afirmó que los países deben buscar soluciones que vayan más allá de "la mera ⁠gestión de flujos" y deben abordar las causas que obligan a las personas a abandonar sus países de origen, entre ellas la guerra, la pobreza y el cambio climático.

El papa declaró ante el Parlamento que "la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad".

Más de 3.000 personas murieron en 2025 al intentar llegar a ​las Canarias, situadas ‌frente a la costa occidental de África, a menudo en embarcaciones improvisadas, según la ONG Caminando Fronteras.

El Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha puesto en marcha un programa de amnistía general, que permite a unos 500.000 inmigrantes solicitar la regularización de su situación.

EL PAPA CALIFICA EL REARMAMENTO EUROPEO DE PREOCUPANTE

León XIV, quien publicó el mes pasado un ferviente manifiesto en el que instaba a los países de todo el mundo a frenar el desarrollo de los sistemas de ⁠IA, pidió el lunes una "vigilancia ética rigurosa" sobre el uso de la IA en la guerra.

Afirmó que el aumento del gasto militar europeo, que el año pasado registró el mayor incremento desde el fin de la Guerra Fría bajo la presión del presidente de EEUU, Donald Trump, era preocupante.

"Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional", dijo León.

El presidente español, Pedro Sánchez, se ha negado a cumplir con la demanda de Trump a los países miembros de la OTAN de incrementar el gasto en defensa al 5% del PIB, aunque el Estado español ha triplicado este gasto desde que Sánchez llegó ‌al poder en 2018, de los 10.000 millones de euros (11.500 millones de dólares) a más de 34.000 millones de euros.

El mes pasado, el papa calificó el rearme europeo de traición a la diplomacia.

León también ofreció algunas de sus observaciones más profundas hasta la fecha sobre el equilibrio en la relación entre la Iglesia y el Estado. Instó a la protección de la libertad religiosa, afirmando que la fe no "puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública".

El papa defendió asimismo la privacidad del secreto de confesión católico, que obliga al ‌sacerdote a no revelar ninguna información que le hayan confiado los penitentes.

Varios países, entre ellos Francia, han debatido si obligar a los sacerdotes a denunciar los abusos sexuales revelados en las confesiones, tras los escándalos que han sacudido a la Iglesia a nivel internacional.

Proteger el secreto, dijo León, "significa ‌preservar un espacio sagrado de libertad ⁠interior donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas".

Un informe de 2023 de la oficina del Defensor del Pueblo de España estimaba que había cientos de miles de víctimas de ​abusos por parte del clero en ese país registradas a lo largo de varias décadas.

El Vaticano ha dicho que el papa se reuniría con un grupo de víctimas durante la visita, pero aún no ha dado más detalles. El papa no mencionó los abusos por parte del clero católico en su discurso.

Con información de Reuters