El papa elige por primera vez a una mujer para dirigir la comunicación del Vaticano

FOTO DE ARCHIVO. Montse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN News (Eternal Word Television Network), posa para un retrato antes de una transmisión en vivo cerca de la plaza de San Pedro, en el Vaticano, en Roma, Italia

Por Joshua ​McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 2 jun (Reuters) - El papa León XIV nombró el martes ‌a una directiva ‌del conglomerado mediático católico estadounidense EWTN como nueva responsable del departamento de comunicación del Vaticano, lo que supone el primer nombramiento de una mujer para un cargo de alto ​nivel de ⁠la Iglesia.

María Montserrat Alvarado, originaria ‌de Ciudad de México, dirigirá ⁠el Dicasterio para ⁠la Comunicación del Vaticano, una amplia estructura que supervisa el portal de noticias, ⁠la emisora de radio, el periódico ​y la oficina de ‌prensa del Vaticano, ‌entre otras entidades.

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Alvarado, presidenta y directora ⁠de operaciones de EWTN News desde 2023, sustituirá a Paolo Ruffini, que se jubila tras ocupar ​el cargo ‌desde 2018. Asumirá sus funciones en noviembre, según un comunicado.

La Eternal Word Television Network fue fundada por una monja llamada ⁠madre Angélica en 1981, pero se ha convertido en un conglomerado mediático global con casi una decena de canales de televisión, una división editorial, un periódico y una emisora de radio afiliada.

La ‌cadena suele atraer a los católicos conservadores de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha aparecido en la cadena en varias ocasiones y uno ‌de sus principales presentadores es colaborador de Fox News, televisión muy cercana a ‌Trump.

La cadena ⁠criticaba ocasionalmente al difunto papa Francisco, quien se quejaba de ​que "hablaba mal" de él.

Con información de Reuters