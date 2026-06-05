El OIEA negocia un alto el fuego local para facilitar una reparación eléctrica en Zaporiyia

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo el viernes que negoció un alto el fuego local temporal entre Ucrania y Rusia, el sexto desde finales del año pasado, que permitirá reparar una línea de suministro eléctrico hacia la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia.
"Un alto el fuego localizado mediado por el OIEA entró en vigor hoy en la línea del frente cerca de la central nuclear de Zaporiyia, allanando el camino para reparaciones cruciales de la línea eléctrica destinadas a evitar la amenaza de un accidente nuclear", dijo el OIEA en una publicación en la red social X.
En los próximos días, técnicos de ambas partes comenzarán a reparar los daños relacionados con la guerra en la línea eléctrica Dniprovska de 750 kilovoltios, después de una amplia labor de desminado de la zona, dijo el organismo.
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La línea eléctrica fue desconectada hace más de dos meses, lo que dejó a la mayor planta nuclear de Europa dependiente de una sola línea de 330 kV para suministrar la electricidad necesaria para enfriar sus seis reactores apagados, según la publicación.
La central nuclear de Zaporiyia había perdido acceso a esta línea varias veces en las últimas semanas, dijo el OIEA, lo que la obligó a operar sus generadores diésel de emergencia.
Con información de Reuters