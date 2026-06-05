FOTO DE ARCHIVO. La central nuclear de Zaporiyia vista desde la orilla del embalse de Kajovka, cerca de la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania

​El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo el viernes que negoció ‌un alto ‌el fuego local temporal entre Ucrania y Rusia, el sexto desde finales del año pasado, que permitirá reparar una línea de suministro eléctrico hacia la planta nuclear ucraniana de ​Zaporiyia.

"Un alto ⁠el fuego localizado mediado por ‌el OIEA entró en vigor ⁠hoy en la ⁠línea del frente cerca de la central nuclear de Zaporiyia, allanando el camino ⁠para reparaciones cruciales de la ​línea eléctrica destinadas a ‌evitar la amenaza de ‌un accidente nuclear", dijo el ⁠OIEA en una publicación en la red social X.

En los próximos días, técnicos de ambas partes ​comenzarán ‌a reparar los daños relacionados con la guerra en la línea eléctrica Dniprovska de 750 kilovoltios, después de una amplia ⁠labor de desminado de la zona, dijo el organismo.

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La línea eléctrica fue desconectada hace más de dos meses, lo que dejó a la mayor planta nuclear de Europa dependiente de una ‌sola línea de 330 kV para suministrar la electricidad necesaria para enfriar sus seis reactores apagados, según la publicación.

La central nuclear de Zaporiyia había ‌perdido acceso a esta línea varias veces en las últimas semanas, dijo el ‌OIEA, lo ⁠que la obligó a operar sus generadores diésel de ​emergencia.

Con información de Reuters