El expresidente mexicano López Obrador acusa a Trump de intervencionismo en México

FOTO DE ARCHIVO. El entonces presidente de México Andrés Manuel López Obrador asiste a una conferencia de prensa, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, México

El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó el miércoles a Washington de ‌emplear "prácticas intervencionistas y nada ‌escrupulosas" para reforzar a la oposición derechista en México y debilitar su movimiento político de izquierda.

Las declaraciones se producen en un escenario de escalada de tensión entre Estados Unidos y México, ahora liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien López Obrador también elogió como "la mejor presidenta ​de México de ⁠nuestro tiempo".

López Obrador, una de las figuras políticas ‌más populares de México, se ha mantenido en ⁠gran medida al margen de ⁠la atención pública desde que dejó el cargo en 2024, pero esto cambió con su contundente reprimenda al presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, publicada en la red ​social X el miércoles.

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Trump ha cambiado ‌desde su primer mandato, afirmó López ‌Obrador en su carta de cinco páginas, en ⁠la que describió al entonces presidente como cooperativo, pragmático y abierto al diálogo.

"Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto ​al que ‌traté", escribió.

Atribuyó la transformación de Trump a lo que denominó "sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras".

López Obrador no ostenta ningún poder ⁠oficial, pero conserva una influencia política significativa, y sus comentarios suponen una contundente muestra de apoyo a Sheinbaum, su protegida política.

No fue posible contactar de inmediato con funcionarios mexicanos y estadounidenses para recabar sus comentarios sobre la carta de López Obrador.

Tras más de un año de relaciones cooperativas, aunque a ‌menudo tensas, con Washington, Sheinbaum ha endurecido su retórica en los últimos días, intensificando los llamamientos a la defensa de la soberanía nacional.

La acusación presentada en abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos ‌por presuntos vínculos con el narcotráfico se ha convertido en un punto especialmente delicado en las relaciones.

López Obrador acusó a ‌los funcionarios estadounidenses ⁠de intentar socavar al partido gobernante Morena, que él mismo fundó, con el pretexto de ​combatir la migración y el narcoterrorismo.

Concluyó diciendo: "Por el bien de todos, que regrese el otro Trump".

Con información de Reuters