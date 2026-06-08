El estrecho de Ormuz se abrirá, pero con tasas de tránsito, según el embajador de Irán en Moscú

FOTO DE ARCHIVO: Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán

El ​estrecho de Ormuz se abrirá, pero bajo nuevas condiciones que establecerán Irán y Omán, entre las ‌que se incluye ‌una tasa de tránsito, según declaraciones del embajador de Irán en Moscú recogidas este lunes.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha reducido en gran medida el flujo de petróleo a través del estrecho, por el que antes del conflicto ​pasaba una quinta ⁠parte del petróleo mundial. Varios petroleros han logrado ‌salir del golfo Pérsico recientemente, pero ⁠los flujos de petróleo y ⁠gas natural licuado siguen estando muy restringidos.

"Por supuesto, este estrecho estará abierto, pero con nuevas condiciones que determinarán ⁠las autoridades iraníes y omaníes", dijo el embajador ​Kazem Jalali al periódico ruso ‌Izvestia en una entrevista publicada ‌el lunes.

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"Entendemos que Irán y Omán prestan ciertos ⁠servicios relacionados con este estrecho. Y se cobrarán tasas por esos servicios", dijo sin dar más detalles.

Irán ha afirmado que un acuerdo de paz ​permanente debería ‌permitirle exigir tasas a los buques que atraviesen el estrecho, que variarían en función del tipo de buque, su carga y las condiciones imperantes.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ⁠se opone vehementemente a esa postura. A finales de mayo, EEUU advirtió a Omán que no se involucrara en ningún esfuerzo con Irán para imponer un peaje, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el embajador de Omán le había comunicado que no había planes ‌de imponer tales peajes.

El lunes, Israel dijo que había atacado objetivos militares en el oeste y el centro de Irán, incluso después de que, según se informa, Trump le hubiera dicho al primer ministro israelí, ‌Benjamin Netanyahu, que se abstuviera de nuevos ataques.

Japón, que antes de la guerra importaba alrededor del 95% de sus ‌necesidades de ⁠petróleo de Oriente Medio, dijo que no pagó ningún peaje después de que un ​petrolero vinculado a Japón atravesara la vía marítima en mayo.

Con información de Reuters