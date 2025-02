La Rioja se prepara para festejar la 3era edición del festival de Chamico: conocé la grilla de artistas y los puntos de venta

Con motivo de festejar en las últimas semanas de verano, desde La Rioja anunciaron la tercera edición del Festival de Chamico, el cual llegó para ser sensación en Los Llanos Riojanos y tendrá como protagonistas a Sergio Galleguillo junto a Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos.

El evento se llevará a cabo el 26 de febrero en la Liga Cultural y Deportiva de Los Llanos, desde las 21. Desde la organización aseguraron que será una noche para vivir, sentir y disfrutar junto a toda la familia, y resaltaron que las entradas anticipadas se lanzarán a la venta próximamente en la localidad de Chamical.

Cabe destacar que la primera edición del evento se llevó a cabo en febrero de 2022, la cual tuvo a Sergio Galleguillo como uno de los protagonistas de la noche, junto a Q' Lokura y Manolo Puga en el Estadio José Ángel Ponce. La segunda edición se realizó en 2023, con Los Tekis siendo el principal atractivo de la noche.

Cómo se vivió el Festival de la Chaya 2025

Este 7, 8 y 9 de febrero el pueblo de La Rioja celebró la Fiesta Nacional de la Chaya, el tradicional festejo que se conmemora en todas las calles de la provincia, y cuyo escenario principal tuvo lugar en el Autódromo de la Ciudad. El festival se hizo sentir con una presencia de más de 58.000 personas y una grilla repleta de artistas de gran nivel.

La primera noche chayera contó con la actuación destacada de Abel Pintos, que emocionó a todos los integrantes del público. La jornada continuó con las actuaciones de Los Cantores del Alba por Siempre, La Bruja Salguero y Trulalá, quienes hicieron vibrar a los riojanos.

El segundo día, y a pesar del intenso calor, cerca de 23.000 personas se acercaron hasta el Autódromo para disfrutar del show que brindó Sergio Galleguillo, el embajador indiscutido de la Chaya riojana. "Estoy orgulloso de ser riojano, orgulloso de mi provincia, de tener uno de los mejores festivales del país, y que sea desde La Rioja. Para mí es un honor cantar esta noche", expresó emocionado Galleguillo antes de subirse al escenario.

Otra de las presentaciones más esperadas en la segunda noche fue la de Soledad Pastorutti, quien brilló en el escenario y chayó con el público. "Venía para acá y le decía a mi marido que no veo la hora de estar llena de harina; y la verdad es que lo disfruto mucho", expresó entusiasmada la Sole de Arequito, y remarcó: "Yo creo que si venimos acá y no chayamos, es como que no somos parte de la gente. Siento que es ahí donde todos nos convertimos en una sola cosa, en uno mismo, y podemos compartir sin ningún tipo de diferencias ni discusión".

Por otra parte, la cantora riojana Gloria de la Vega realizó su presentación en el escenario mayor con la que cautivó al público con su voz y su encanto, lo que la llevó a merecer el reconocimiento como artista destacada de La Chaya 2025. El cierre de la segunda noche estuvo a cargo de Cristian “El Loco” Amato, con toda la alegría del cuarteto.

Finalmente, la apertura de la tercera noche chayera estuvo a cargo del Ballet de La Chaya, con más de 60 bailarines en escena. Posteriormente, se presentaron artistas como la chileciteña Cristina Velazco; Carlos Ferreira, con su poesía hecha canto; la banda cuartetera La Konga y el dúo santiagueño Orellana Lucca, que trajo hasta La Rioja sus chacareras y zambas.