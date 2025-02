A pura música, harina y albahaca: cómo vivió La Rioja las tres noches de la Fiesta Nacional de la Chaya 2025

Este 7, 8 y 9 de febrero el pueblo de La Rioja celebró la Fiesta Nacional de la Chaya, el tradicional festejo que se conmemora en todas las calles de la provincia, y cuyo escenario principal tuvo lugar en el Autódromo de la Ciudad. Con una asistencia de más de 58.000 personas y una grilla repleta de artistas de gran nivel, la edición de este año fue todo un éxito.

La primera noche chayera contó con la actuación destacada de Abel Pintos, que emocionó e hizo saltar al público asistente. La jornada continuó con las actuaciones de Los Cantores del Alba por Siempre, La Bruja Salguero y Trulalá, quienes hicieron vibrar a los riojanos, dispuestos a chayar con todo.

El segundo día, y a pesar del intenso calor, cerca de 23.000 personas se acercaron hasta el Autódromo para disfrutar del show que brindó Sergio Galleguillo, el embajador indiscutido de la Chaya riojana. "Estoy orgulloso de ser riojano, orgulloso de mi provincia, de tener uno de los mejores festivales del país, y que sea desde La Rioja. Para mí es un honor cantar esta noche", expresó Galleguillo emocionado, antes de subirse al escenario.

Otra de las presentaciones más esperadas en la segunda noche fue la de Soledad Pastorutti, quien brilló en el escenario y chayó con el público. "Venía para acá y le decía a mi marido que no veo la hora de estar llena de harina; y la verdad es que lo disfruto mucho", expresó entusiasmada la Sole de Arequito, y remarcó: "Yo creo que si venimos acá y no chayamos, es como que no somos parte de la gente. Siento que es ahí donde todos nos convertimos en una sola cosa, en uno mismo, y podemos compartir sin ningún tipo de diferencias ni discusión".

Por otra parte, la cantora riojana Gloria de la Vega realizó su presentación en el escenario mayor, cautivando al público con su voz y su encanto, lo que la llevó a merecer el reconocimiento como artista destacada de La Chaya 2025. El cierre de la segunda noche estuvo a cargo de Cristian “El Loco” Amato, con toda la alegría del cuarteto.

Finalmente, la apertura de la tercera noche chayera estuvo a cargo del Ballet de La Chaya, con más de 60 bailarines en escena. Posteriormente, se presentaron artistas como la chileciteña Cristina Velazco; Carlos Ferreira, con su poesía hecha canto; la banda cuartetera La Konga y el dúo santiagueño Orellana Lucca, que trajo hasta La Rioja sus chacareras y zambas.

Es importante destacar que, durante las tres jornadas, la policía provincial desplegó un importante operativo de seguridad, que dio como resultado la aprehensión de nueve personas por faltas contravencionales. Además, se retuvieron 21 vehículos en los controles de tránsito que se llevaron a cabo, en donde se hizo especial hincapié en el cumplimiento del alcohol cero al volante.

La Chaya, un evento sustentable

Este año, la Fiesta de La Chaya volvió a sumarse a los eventos sostenibles que realiza el Gobierno de La Rioja, al implementar puntos de Eco Canje y realizar tareas de rastrillaje durante las tres jornadas en las que se desarrolló este tradicional evento riojano. El propósito de esta original iniciativa es reducir los residuos plásticos y generar conciencia ambiental.

La implementación del Eco Canje en la Chaya 2025 estuvo a cargo del Instituto de Responsabilidad Social (IRS), en colaboración con la Secretaría de Ambiente. Durante las tres noches de la fiesta en el Autódromo, hubo un punto de Eco Canje en el sector Platea, donde se podían canjear envases tetrabrik, vasos y botellas de plástico por ecovasos, pañuelos chayeros y stickers. En el sector Ranchos también hubo un ecopunto, a cargo de la Subsecretaría de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Movilidad Sustentable (GIRSU) de la Municipalidad.

Por otra parte, distribuidos por todo el predio del Autódromo hubo puntos de acopio verde, para colocar todo lo que se podía reciclar; y personal del Comite Operativo de Emergencia (COE) estuvo haciendo rastrillajes para asegurar que el evento sea sostenible.